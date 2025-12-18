Наполи – Милан. Полуфинал Суперкубка Италии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 декабря в 21:00 полуфинальный матч в саудовском Эр-Рияде
18 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Наполи и Милан сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба:
- Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка)
В другом полуфинале 19 декабря сыграют Болонья и Интер. Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.
Суперкубок Италии 2025. Сетка турнира
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
