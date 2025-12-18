Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Суперкубок Италии
Наполи
18.12.2025 21:00 - : -
Милан
Италия
18 декабря 2025, 16:52 | Обновлено 18 декабря 2025, 18:14
Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Поединок состоится 18 декабря в 21:00 по Киеву

Наполи – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря на Аль-Авваль Парк пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором Наполи встретится с Миланом.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда в последнее время забирается на самую вершину итальянского футбола. Правда, сразу после скудетто-2023, взятого при Спаллетти, пошел резкий спад. И только за счет того, что летом прошлого года в Неаполе появился Конте, получилось быстро отвоевать позиции. Настолько, что получилось выиграть у Интера весной спор за лидирующую позицию в Серию А.

Но сейчас снова клуб смотрится крайне нестабильно. В Лиге чемпионов у итальянцев две победы и семь очков - в крайнем туре 2025-го года уступили 0:2 Бенфике Судакова и Трубина. В Серии А обладатель титула теряют очки в трети поединков. В том числе в крайнем туре были сенсационные 0:1 со скромным Удинезе. А чуть раньше в кубке с Кальяри была только ничья - лишь в затяжной серии пенальти получилось выбить этого соперника.

Милан

Клуб при Пиоли даже чемпионом страны становился. Но перед началом прошлого розыгрыша тут решили сменить наставника. Как итог, на Сан-Сиро провалился и Паулу Фонсека, и, пусть и не без оговорок (прежде всего в виде победы в прошлом Суперкубке) Сержиу Консейсау. Достаточно сказать, что в итоге было потеряно место в зоне еврокубков вообще!

С другой стороны, так новый-старый наставник, Аллегри, получил оптимальные условия для работы, по более простому расписанию. И ведь, хотя без осечек не обходилось, но были шансы уехать на Суперкубок в статусе единоличного лидера в Серии А. Но в прошлом туре ограничились только ничьей 2:2 с Сассуоло. Впрочем, там хватает вопросов к судейским решениям. Но все равно теперь выше Интер, да и выигравшая Рома подобралась на дистанцию в пару очков.

Статистика личных встреч

В четырех очных поединках 2024-2025 года у клубов по две победы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но номинальные гости выглядят стабильнее - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Наполи
18 декабря 2025 -
21:00
Милан
Фора Милана (0) 1.83
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Наполи Интер Милан Наполи - Интер прогнозы прогнозы на футбол Суперкубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
