18 декабря на Аль-Авваль Парк пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором Наполи встретится с Миланом.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда в последнее время забирается на самую вершину итальянского футбола. Правда, сразу после скудетто-2023, взятого при Спаллетти, пошел резкий спад. И только за счет того, что летом прошлого года в Неаполе появился Конте, получилось быстро отвоевать позиции. Настолько, что получилось выиграть у Интера весной спор за лидирующую позицию в Серию А.

Но сейчас снова клуб смотрится крайне нестабильно. В Лиге чемпионов у итальянцев две победы и семь очков - в крайнем туре 2025-го года уступили 0:2 Бенфике Судакова и Трубина. В Серии А обладатель титула теряют очки в трети поединков. В том числе в крайнем туре были сенсационные 0:1 со скромным Удинезе. А чуть раньше в кубке с Кальяри была только ничья - лишь в затяжной серии пенальти получилось выбить этого соперника.

Милан

Клуб при Пиоли даже чемпионом страны становился. Но перед началом прошлого розыгрыша тут решили сменить наставника. Как итог, на Сан-Сиро провалился и Паулу Фонсека, и, пусть и не без оговорок (прежде всего в виде победы в прошлом Суперкубке) Сержиу Консейсау. Достаточно сказать, что в итоге было потеряно место в зоне еврокубков вообще!

С другой стороны, так новый-старый наставник, Аллегри, получил оптимальные условия для работы, по более простому расписанию. И ведь, хотя без осечек не обходилось, но были шансы уехать на Суперкубок в статусе единоличного лидера в Серии А. Но в прошлом туре ограничились только ничьей 2:2 с Сассуоло. Впрочем, там хватает вопросов к судейским решениям. Но все равно теперь выше Интер, да и выигравшая Рома подобралась на дистанцию в пару очков.

Статистика личных встреч

В четырех очных поединках 2024-2025 года у клубов по две победы.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной. Но номинальные гости выглядят стабильнее - ставим на них с форой 0 (коэффициент - 1,83).