Наполи минимально переигрывает Милан по итогам первого тайма полуфинального матча Суперкубка Италии 2025/26.

Пока что единственный гол в поединке на 39-й минуте с передачи Расмуса Хойлунда забил Давид Нерес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал 18 декабря в 21:00 по Киеву.

В финале победитель противостояния сыграет либо против Болоньи, либо против Интера.

❗️ ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine