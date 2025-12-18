ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии
На 39-й минуте гол для подопечных Антонио Конте забил Давид Нерес
Наполи минимально переигрывает Милан по итогам первого тайма полуфинального матча Суперкубка Италии 2025/26.
Пока что единственный гол в поединке на 39-й минуте с передачи Расмуса Хойлунда забил Давид Нерес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал 18 декабря в 21:00 по Киеву.
В финале победитель противостояния сыграет либо против Болоньи, либо против Интера.
❗️ ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря
Александр должен был встретиться с Навроцким