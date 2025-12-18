Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии
Италия
18 декабря 2025, 22:01
ВИДЕО. Наполи выиграл первый тайм у Милана в полуфинале Суперкубка Италии

На 39-й минуте гол для подопечных Антонио Конте забил Давид Нерес

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи минимально переигрывает Милан по итогам первого тайма полуфинального матча Суперкубка Италии 2025/26.

Пока что единственный гол в поединке на 39-й минуте с передачи Расмуса Хойлунда забил Давид Нерес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал 18 декабря в 21:00 по Киеву.

В финале победитель противостояния сыграет либо против Болоньи, либо против Интера.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Нерес Наполи Милан Наполи - Милан Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор
