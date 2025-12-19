Экс-тренер Шахтера: «Лига конференций – это не уровень горняков»

Помощник Игоря Йовичевича в тренерском штабе «Видзев» Юрий Беньо, который работал с хорватом и в «Шахтере», прокомментировал выступление «горняков» в основном этапе Лиги конференций, который команда Турана завершила на шестом месте в турнирной таблице.

– Как в целом оцениваете этот групповой этап в исполнении команды Турана? Много говорят о том, что «Шахтеру» повезло с календарем, в отличие от «Динамо», у которого были более сложные соперники, такие как «Фиорентина» или «Кристал Пэлас».

– Частично в этом есть правда, хотя те же «Фиорентина» и «Кристал Пэлас» напрямую не вышли. Будем откровенны: Лига конференций – это не уровень «Шахтера», здесь мало команд, которые могут создать ему конкуренцию. Класс игроков донецкого клуба значительно выше индивидуального мастерства их соперников по группе.

Поэтому, конечно, хочется, чтобы донецкая команда выиграла эту Лигу конференций. Во-первых, это очень много очков в таблицу коэффициентов – и для Украины, и для самого клуба. Тем более в такое время завоевать международный трофей – это была бы очень большая событие для Украины.

В то же время понимаем, что соперники все равно были непростые для «Шахтера», несмотря на разницу в классе. В некоторых играх были проблемы, вспомнить ту же «Легию», которая даже не вышла дальше. Все равно в каждой игре нужно быть готовым на сто процентов.

В целом «Шахтер» – это уровень Лиги чемпионов, минимум Лиги Европы. Все же команда комплектуется под Лигу чемпионов бразильцами не за маленькие деньги и лучшими украинскими сборниками.

– Можно ли в таком случае считать, что нынешние достижения «Шахтера» в Лиге конференций – это больше класс игроков? Заслуги штаба Турана здесь меньше?

– В большинстве игр было видно, что «Шахтер» выигрывал благодаря индивидуальному мастерству. Однако нельзя умалять заслуги тренерского штаба. В условиях тяжелой военной логистики, когда физиологически восстановить игроков в пути невозможно, и это влияет на результаты в чемпионате, тренеры удачно делают ротацию. Они не боятся менять по три-четыре игрока, держат всю обойму из 20 футболистов в тонусе. Это психологически мотивирует каждого быть готовым на сто процентов.

Тренерский штаб готовится к каждому сопернику, разбирает их прессинг и тактику. Они же против каждой команды играют по-разному, потому что кто-то играет в пять защитников, а кто-то в четыре. Это все тренерские идеи.