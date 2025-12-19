Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера: «Лига конференций – это не уровень горняков»
Лига конференций
19 декабря 2025, 14:17 |
592
0

Экс-тренер Шахтера: «Лига конференций – это не уровень горняков»

Юрий Беньо прокомментировал выступление команды Турана в ЛК

19 декабря 2025, 14:17 |
592
0
Экс-тренер Шахтера: «Лига конференций – это не уровень горняков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Помощник Игоря Йовичевича в тренерском штабе «Видзев» Юрий Беньо, который работал с хорватом и в «Шахтере», прокомментировал выступление «горняков» в основном этапе Лиги конференций, который команда Турана завершила на шестом месте в турнирной таблице.

– Как в целом оцениваете этот групповой этап в исполнении команды Турана? Много говорят о том, что «Шахтеру» повезло с календарем, в отличие от «Динамо», у которого были более сложные соперники, такие как «Фиорентина» или «Кристал Пэлас».

– Частично в этом есть правда, хотя те же «Фиорентина» и «Кристал Пэлас» напрямую не вышли. Будем откровенны: Лига конференций – это не уровень «Шахтера», здесь мало команд, которые могут создать ему конкуренцию. Класс игроков донецкого клуба значительно выше индивидуального мастерства их соперников по группе.

Поэтому, конечно, хочется, чтобы донецкая команда выиграла эту Лигу конференций. Во-первых, это очень много очков в таблицу коэффициентов – и для Украины, и для самого клуба. Тем более в такое время завоевать международный трофей – это была бы очень большая событие для Украины.

В то же время понимаем, что соперники все равно были непростые для «Шахтера», несмотря на разницу в классе. В некоторых играх были проблемы, вспомнить ту же «Легию», которая даже не вышла дальше. Все равно в каждой игре нужно быть готовым на сто процентов.

В целом «Шахтер» – это уровень Лиги чемпионов, минимум Лиги Европы. Все же команда комплектуется под Лигу чемпионов бразильцами не за маленькие деньги и лучшими украинскими сборниками.

– Можно ли в таком случае считать, что нынешние достижения «Шахтера» в Лиге конференций – это больше класс игроков? Заслуги штаба Турана здесь меньше?

– В большинстве игр было видно, что «Шахтер» выигрывал благодаря индивидуальному мастерству. Однако нельзя умалять заслуги тренерского штаба. В условиях тяжелой военной логистики, когда физиологически восстановить игроков в пути невозможно, и это влияет на результаты в чемпионате, тренеры удачно делают ротацию. Они не боятся менять по три-четыре игрока, держат всю обойму из 20 футболистов в тонусе. Это психологически мотивирует каждого быть готовым на сто процентов.

Тренерский штаб готовится к каждому сопернику, разбирает их прессинг и тактику. Они же против каждой команды играют по-разному, потому что кто-то играет в пять защитников, а кто-то в четыре. Это все тренерские идеи.

По теме:
Экс-тренер Шахтера: «Этот соперник – самый сложный в Лиге конференций»
Эксперт о победе Динамо: «Наконец-то на поле была настоящая команда»
«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Юрий Беньо Шахтер Донецк Лига конференций Арда Туран
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Футбол | 18 декабря 2025, 16:31 1
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка

Парижский клуб победил бразильский «Фламенго» в серии пенальти

Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Бокс | 18 декабря 2025, 20:37 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»
Тайсон ФЬЮРИ: «Бездомный, если мы пересечемся – вырублю тебя наглухо»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа

Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Футбол | 19.12.2025, 13:23
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Таблица коэффициентов. Украина опередила Сербию и вышла на 24-е место
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Бокс | 19.12.2025, 10:07
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
Где смотреть онлайн бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Джейк Пол
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Футбол | 19.12.2025, 11:27
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
«Проблема у Шахтера остается». Ковалев назвал причины ничьи с Риекой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 60
Футбол
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 7
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 5
Бокс
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
18.12.2025, 08:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем