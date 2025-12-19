Федорчук рассказал, что изменилось в Динамо после назначения Костюка

Известный украинский эксперт Олег Федорчук поделился мнением относительно изменений, которые произошли в игре киевского «Динамо» после назначения на должность главного тренера Игоря Костюка.

В четверг, «бело-синие» победили армянский «Ноа» в матче шестого тура Лиги конференций со счетом 2:0.

– Олег Викторович, когда команда побеждает, плюсов всегда больше. Что бы вы отметили в этом плане?

– Прежде всего, отметил бы стабильность голкипера, поскольку уже несколько матчей Руслан Нещерет подряд демонстрирует спокойную и уверенную игру. Возможно, это связано с изменением тренера вратарей, но факт остается фактом.

Также бросилось в глаза, что команда начала гораздо больше двигаться, и приятно, что в быстрой атаке участвует пять-шесть футболистов, а не два-три, как это было раньше.

Мяч стал чаще доставляться в штрафную соперника. Конечно, выводы делать рано, поскольку оппоненты в последнее время были не те, чтобы увидеть настоящую силу «Динамо». Однако важно, что появился позитив.

Самое главное, что смена тренера всегда оказывает положительное влияние на команду. Те, кого Шовковский не замечал, сейчас мотивированы доказать, что тренер был неправ. А те, кто был в составе, хотят доказать свои претензии на основу и будущее. Такое недолго, но работает, – подытожил Федорчук.