Сын украинских спортсменов стал первым финалистом молодежного Итогового

20-летний бельгийский теннисист Александер Блокс (АТР 116) досрочно вышел в полуфинал молодежного Итогового турнира АТР 2025.

Блокс стал первым полуфиналистом Next Gen ATP Finals благодаря двум победам в двух стартовых турах Красной группы.

17 декабря он в четырех сетах переиграл представителя Германии Джастин Энгеля (АТР 187) [3:4 (7:9), 4:2, 4:2, 4:2], а сегодня, 18 числа, в трех партиях справился с американцем Нишешем Басаваредди (АТР 167) [4:3 (7:3), 4:3 (10:8), 4:1].

Блокс – сын украинских спортсменов. Его отец Олег специализировался в беге с барьерами, а мать Наталья профессионально занималась плаванием. В Бельгию родители Александера переехали около тридцати лет назад.

Блокс впервые в карьере выступает на молодежном Итоговом. Он также стал первым бельгийцем, который добрался до 1/2 финала Next Gen.

В последнем, третьем туре квартета Александер встретится с Дино Прижмичем.