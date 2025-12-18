Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
18 декабря 2025, 18:06
ВИДЕО. Футболист Барселоны шокировал футболиста 3-го испанского дивизиона

Маркус Рэшфорд показал класс

ВИДЕО. Футболист Барселоны шокировал футболиста 3-го испанского дивизиона
X. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд оказался в центре внимания после матча 1/16 финала Кубка Испании против «Гвадалахары» благодаря эпизоду, который быстро разошелся в соцсетях.

После финального свистка игрок «Гвадалахары» сам обратился к Рэшфорду с просьбой обменяться футболками. Однако англичанин тут же сам попросил футболку у соперника, чем искренне удивил его в ответ.

Жест взаимного уважения между футболистами вызвал позитивную реакцию болельщиков. В соцсетях отмечают скромность и человечность Рэшфорда, который одинаково относится к соперникам независимо от их статуса.

Напомним, матч завершился победой фаворита со счетом 0:2, а момент с обменом футболками стал одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи за пределами поля.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
