КОНТЕ: «Было бы некрасиво снова проиграть Милану»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пообщался с СМИ после победы над «Миланом» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

– «Милан» был единственной командой из топ-5, которая вас обыграла. Насколько эта победа добавляет уверенности?

– Когда встречаешь сильные команды, такие как «Милан», который является топ-командой с отличными игроками, победа дает уверенность. Но так же, как мы побеждали раньше, после паузы мы провели отличные матчи против «Аталанты», «Ромы» и «Ювентуса». Это серьезные ребята, которые независимо от обстоятельств всегда выкладываются полностью. Проблема в том, что играть каждые три дня с очень ограниченной скамейкой – за это приходится платить.

Думаю, у меня есть определенный опыт на футбольном уровне. Потом думают, что большую проблему можно решить просто так, но это означает, что не проводятся корректные оценки, если не анализировать ситуацию внимательно. И кое-что мы заплатили – в Лиге чемпионов и в Удине. Против «Удине» с чуть большей осторожностью могли бы сыграть вничью. Мы играли матч через четыре дня, а не через три. Подошли с большей энергией, с более полным «резервуаром».

Не потому что игроки не тренированы, а проблема в том, что играть матчи высокого уровня каждые три дня приводит к большому расходу энергии. Нельзя не платить за это. Так не бывает. То, что я говорю ребятам: если у нас есть энергия, даже в сложной ситуации мы тяжелые для соперника. Такие победы должны давать мораль, энтузиазм и уверенность. Но мы шли после матчей, выигранных против сильных команд, и в конечном итоге что-то приходится платить. Сейчас нужно хорошо подготовиться. Сегодня нас не приглашали, но мы это заслужили, выиграв в прошлом году Скудетто в выдающемся стиле. Хотели подать ощутимый сигнал, и было бы некрасиво снова проиграть «Милану» после поражения в чемпионате. Потом я прекрасно понимаю, что могут возникнуть ситуации, когда команда, которая тебя обыграла, набирает уверенность, а ты – теряешь. Сегодня мы перевернули ситуацию и выиграли важный матч. Поздравляю всех ребят.

– Команда выглядела очень похожей на то, что вы просили. Эльмас сделал то, что вы хотели?

– Что касается Эльмаса, он играл на позиции 10. Мы подготовили определенные движения, чтобы попытаться поставить в трудное положение линию из пяти защитников «Милана». Как с ним, так и с Нересом и Хойлундом. Эльмас сыграл хорошо, но может еще лучше. Но он доказывает свою важность, так как умеет играть везде. Поздравляю его и ребят, потому что, как я сказал, сегодня мы сыграли жесткий матч, физический, где в единоборствах были победителями. Отлично, была энергия, сила, решимость и желание показать хороший результат. Мы знаем, что привыкли к победам, и когда есть отрицательный результат, кажется, что мир рушится. Но мир не рушится. В сезоне бывают сложности, я всегда это говорил, и не думал, что так. Травмы лишают нас важных игроков, но даже из необходимости мы показываем, что как команда справляемся с негативом.

– Как оцениваете игру Хойлунда?

– Прежде всего, спасибо, потому что вы угадали прогноз – мы действительно выиграли 2:0. Что касается Хойлунда, ему 22 года, у него большие перспективы, и чем больше он играет с нами, тем лучше понимает тактические указания, которые я даю. Сегодня он был решающим. Это молодой игрок, который может еще очень сильно расти. Мы держим его при себе и надеемся как можно скорее вернуть Ромелу, а есть еще Лука, который тоже прогрессирует.

– Что думаете о Модриче?

– Модрич – невероятный игрок. Он оказал значительное влияние на «Милан», играет отлично. В матче чемпионата он пробежал больше всех, тогда он сделал разницу. У него есть харизма, честь ему за то, что в 39 лет у него столько энергии. Тактически мы готовили матч с учетом его, но играл Яшари, и это ничего не изменило, так как он тоже плеймейкер. Когда Модрич вышел, наш план работы не изменился.