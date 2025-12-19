Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНТЕ: «Было бы некрасиво снова проиграть Милану»
Италия
19 декабря 2025, 13:10 | Обновлено 19 декабря 2025, 13:11
Тренер «Наполи» высказался о выходе в финал Суперкубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пообщался с СМИ после победы над «Миланом» (2:0) в полуфинале Суперкубка Италии.

– «Милан» был единственной командой из топ-5, которая вас обыграла. Насколько эта победа добавляет уверенности?

– Когда встречаешь сильные команды, такие как «Милан», который является топ-командой с отличными игроками, победа дает уверенность. Но так же, как мы побеждали раньше, после паузы мы провели отличные матчи против «Аталанты», «Ромы» и «Ювентуса». Это серьезные ребята, которые независимо от обстоятельств всегда выкладываются полностью. Проблема в том, что играть каждые три дня с очень ограниченной скамейкой – за это приходится платить.

Думаю, у меня есть определенный опыт на футбольном уровне. Потом думают, что большую проблему можно решить просто так, но это означает, что не проводятся корректные оценки, если не анализировать ситуацию внимательно. И кое-что мы заплатили – в Лиге чемпионов и в Удине. Против «Удине» с чуть большей осторожностью могли бы сыграть вничью. Мы играли матч через четыре дня, а не через три. Подошли с большей энергией, с более полным «резервуаром».

Не потому что игроки не тренированы, а проблема в том, что играть матчи высокого уровня каждые три дня приводит к большому расходу энергии. Нельзя не платить за это. Так не бывает. То, что я говорю ребятам: если у нас есть энергия, даже в сложной ситуации мы тяжелые для соперника. Такие победы должны давать мораль, энтузиазм и уверенность. Но мы шли после матчей, выигранных против сильных команд, и в конечном итоге что-то приходится платить. Сейчас нужно хорошо подготовиться. Сегодня нас не приглашали, но мы это заслужили, выиграв в прошлом году Скудетто в выдающемся стиле. Хотели подать ощутимый сигнал, и было бы некрасиво снова проиграть «Милану» после поражения в чемпионате. Потом я прекрасно понимаю, что могут возникнуть ситуации, когда команда, которая тебя обыграла, набирает уверенность, а ты – теряешь. Сегодня мы перевернули ситуацию и выиграли важный матч. Поздравляю всех ребят.

– Команда выглядела очень похожей на то, что вы просили. Эльмас сделал то, что вы хотели?

– Что касается Эльмаса, он играл на позиции 10. Мы подготовили определенные движения, чтобы попытаться поставить в трудное положение линию из пяти защитников «Милана». Как с ним, так и с Нересом и Хойлундом. Эльмас сыграл хорошо, но может еще лучше. Но он доказывает свою важность, так как умеет играть везде. Поздравляю его и ребят, потому что, как я сказал, сегодня мы сыграли жесткий матч, физический, где в единоборствах были победителями. Отлично, была энергия, сила, решимость и желание показать хороший результат. Мы знаем, что привыкли к победам, и когда есть отрицательный результат, кажется, что мир рушится. Но мир не рушится. В сезоне бывают сложности, я всегда это говорил, и не думал, что так. Травмы лишают нас важных игроков, но даже из необходимости мы показываем, что как команда справляемся с негативом.

– Как оцениваете игру Хойлунда?

– Прежде всего, спасибо, потому что вы угадали прогноз – мы действительно выиграли 2:0. Что касается Хойлунда, ему 22 года, у него большие перспективы, и чем больше он играет с нами, тем лучше понимает тактические указания, которые я даю. Сегодня он был решающим. Это молодой игрок, который может еще очень сильно расти. Мы держим его при себе и надеемся как можно скорее вернуть Ромелу, а есть еще Лука, который тоже прогрессирует.

– Что думаете о Модриче?

– Модрич – невероятный игрок. Он оказал значительное влияние на «Милан», играет отлично. В матче чемпионата он пробежал больше всех, тогда он сделал разницу. У него есть харизма, честь ему за то, что в 39 лет у него столько энергии. Тактически мы готовили матч с учетом его, но играл Яшари, и это ничего не изменило, так как он тоже плеймейкер. Когда Модрич вышел, наш план работы не изменился.

Наполи требует наказания для Аллегри. Коуч Милана оскорбил ассистента Конте
ОФИЦИАЛЬНО. Сын Ибрагимовича подписал контракт с легендарным клубом
Наполи – Милан – 2:0. Полуфинал Суперкубка Италии. Видео голов, обзор матча
Наполи Милан Наполи - Милан Суперкубок Италии по футболу Антонио Конте
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
