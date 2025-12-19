Опенда: аренда, правда и неправда

Если ваша рыночная стоимость приближается к 50 млн евро, и по этому показателю вы входите в тройку самых дорогих игроков вашего клуба, удовлетворит ли вас не место в основе, а перманентный выход на замену? Ну, не торопитесь с ответом, сделайте скидку на то, что речь идет о «Ювентусе». Как там писал британский исследователь истории самого популярного футбольного клуба на Апеннинах Херби Сайкс, «Ювентус» нуждался в голах, а голы – это самый дорогой товар в футболе». Примечательно, что, подчеркивая стоимость этого товара, Сайкс проводит параллель между 1928 г. и настоящим. Ситуация с тех пор (100 лет почти прошло!) не изменилась, как, собственно, и сакраментальность вопроса: где их отыскать, эти голы?

Итак, в поисках голов современный «Юве» обратился к «Лейпцигу», с которым, в итоге, заключил арендное соглашение по нападающему со снайперским прицелом Лоисом Опенда. Пока 25-летний бельгиец менее чем в четверти матчей выходил в основе и провел на поле менее трети общего игрового времени от каждого матча. Негусто? Негусто, но в последнее время его выходы на поле становятся все более продуктивными. Интересное мнение прочитал в немецкой прессе, что, мол, после Германии (некоторые даже подчеркивают, что в этом контексте речь именно о Восточной Германии, «Лейпциг» же) Италия именно для форварда – не самый оптимальный выбор. Речь шла о том, что, вероятно, в Бундеслиге игрок адаптируется к открытому футболу, а затем на Апеннинах может сникнуть, столкнувшись с футболом закрытым. Ну, стереотипное мышление есть у многих, но однозначно сказать, что это размышление является пересказом небылиц, далеких от реальности, я не могу. Определенная правота есть у тех, кто такое говорит. Важно то, сколько времени уйдет на адаптацию. У умелого форварда она, по идее, не должна затянуться.

Getty Images/Global Images Ukraine

Припоминаю, на презентационной пресс-конференции в Турине в начале сентября Опенда сказал: «Мои самые сильные стороны – это скорость и энергия. Я – быстрый игрок и люблю хорошо использовать пространство. Надеюсь привнести это в команду и забить несколько голов за нее». Относительно скорости и использования пространства согласен с самооценкой форварда. Это хорошо видно тогда, когда он появляется во 2-х таймах и оказывает давление на несколько уставших защитников. А вот по поводу того, что забьет «несколько голов»… Для руководства, тифозерии, прессы, которые все время держат «бьянко-нери» в фокусе, использование слова «несколько» таким дорогостоящим нападающим – это не очень-то хороший знак. Собственно, пока нет даже нескольких, однако бросаться в Лоиса колкими словами я бы все же не торопился. А успехи вроде бы конкурента по позиции канадца Джонатана Дэвида – это, мне кажется, не повод для грусти, а стимул для развития, тем более, что по профайлу (да и по цене, а также по возрасту) эти нападающие схожи.

Выездной матч в Лиге чемпионов с «Буде-Глимт», когда туринцы вырвали победу у непростого соперника (который, к слову, и имеет положительный бэкграунд противостояния в еврокубках итальянцам), стал по-настоящему прорывным для Лоиса. В той игре он, кстати, вышел в основе. В конце концов, стал автором гола (лучше всех сориентировался в штрафной площади хозяев поля после того, как защитники «Буде» заблокировали удар Мануэля Локателли) и был удостоен самой высокой оценки от sofascore.com среди участников матча – 8,1. Обратил внимание на то, что Опенда в Норвегии совершил лишь один неточный пас на чужой половине поля (обычно нападающие грешат куда большим показателем) и выиграл абсолютно все воздушные дуэли (имея отнюдь не самый высокий рост – 177 см). По возвращении из Норвегии (кстати, медийщики не заставили себя ждать с соображениями о том, что как только Опенда вышел за пределы Серии А, подальше от жестких, тактически подкованных защитников, так сразу и сыграл отличный матч) у Опенда было несколько матчей во внутриитальянских соревнованиях, где уровень его игры был довольно посредственен. Пресса снова начала его критиковать, даже возводить напраслину вроде того, что, мол, он недостаточно отдается борьбе, отсюда и нехватка забитых голов. Не могу согласиться с уничижительной критикой, ведь часто Лоису не везло просто капитально. К примеру, его гол на 4-й компенсированной ко 2-му тайму минуте в ворота «Удинезе» в кубковом матче был отменен из-за офсайда у Жоау Мариу, который, в конце концов, и отдал голевой пас на бельгийца (и, к сожалению, португалец сам, получая перед этим пас в касание от Опенда, немного забежал во вне игры).

Getty Images/Global Images Ukraine

Голы – самый дорогой товар, это так. Однако можно делать полезные вещи, и не поражая непосредственно ворот команд-соперниц. Вот, скажем, крайне непростой выезд «Юве» в гости к «Болонье», которая перед поединком с туринцами опережала подопечных Лучано Спаллетти в турнирной таблице. Опенда появился на поле на 61-й минуте, заменив коллегу по амплуа Джонатана Дэвида. И бельгиец сразу включился в игру, буквально через минуту после появления на поле мог отличиться ассистом, отдав классный пас на Йылдыза. Вообще в Болонье у Лоиса – 100%-ная точность передач на чужой половине поля! И он выиграл абсолютно всю борьбу внизу. Интересно, что буквально через пару минут после выхода бельгийца на поле Спаллетти начал давать своему подопечному какие-то наставления. И они, вероятно, возымели действие, ведь именно на Лоисе болонцы фолили и на красную, и на желтую карточки, будучи не в состоянии остановить оппонента разрешенными методами. И уже в добавленное время Опенда продемонстрировал свои козыри, когда пробил первым касанием, получив хороший пас, но вратарь россо-блу справился с этим ударом. А потом Лоис прекрасно сыграл в отборе на чужой половине поля, собственно, самостоятельно создав голевой момент, но, к сожалению, удару бельгийца не хватило точности. Спаллетти, увидев, что Опенда промахнулся, был очень эмоционален, выказав высокую степень недовольства! Итоговая оценка от sofascore.com за матч в Болонье – 7,3 – выше, чем в ряде предыдущих игр. Она все-таки в определенной степени свидетельствует о том, что уроженец Льежа, наконец, осваивается в Турине. И продолжение должно воспоследовать, и голы в Серии А не заставят себя ждать. Правда, вероятно, все-таки в этом!

Алексей РЫЖКОВ