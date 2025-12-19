Тренер Фиорентины: «Мы останемся на базе, пока не победим»

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли подвел итоги проигранного матча шестого тура Лиги конференций со швейцарской «Лозанной» (0:1).

– За сегодняшний матч беру ответственность на себя. Мы хотели взять результат. Возьмем позитивное: если бы мы выиграли, всё равно попали бы в 1/16 финала. Было важно пройти дальше, потому что я считаю этот турнир важным. Это поражение полностью моё, повторяю. Я думал, что этот турнир может помочь всем набрать игровые минуты. Мы неправильно прочитали эту игру, возможно, потому что уже думали о чемпионате.

– Вы нашли объяснение, почему у игроков был такой подход?

– Думаю, сегодня я также поставил их в сложное положение, думая о том, чтобы дать отдохнуть некоторым игрокам на воскресенье. Но сейчас нет спокойствия, много банальных и технических ошибок. И потом реагируешь только после пропущенного гола. Потом думаю, что в последних двух матчах с «Динамо» и «Вероной» были хорошие выступления. Игроки должны концентрироваться на определяющем матче – чемпионате. А на сегодня мы готовили некоторые моменты, которые они не смогли реализовать.

– Останетесь на базе? И вы разозлились из-за выхода Гудмундссона и других?

– Мы на базе и останемся здесь, пока не победим, на неопределённое время. Я не злюсь на отдельного игрока, я злюсь на коллектив. Мы все ошиблись, и ответственность за этот матч в значительной степени моя.

– Сегодня вы были немного самоуверенными?

– Я беру ответственность за сегодняшний матч, но сейчас с «Удинезе» оправданий быть не может, эта команда должна «съесть» соперника, потому что после воскресенья пути назад нет.

Беру ответственность, потому что, возможно, своей стартовой расстановкой я дал повод так думать, что матч сегодня не имеет большого значения. Против «Удинезе» это должен быть матч всей жизни, абсолютно.

– Вас тревожит, что вы не видите своей руки в игре команды?

– Я очень обеспокоен. За этот месяц свою руку я видел лишь частично: иногда она исчезает, а потом появляется снова. Иногда мне неприятно не видеть в матче свой характер и свой дух. Потом игра идет и возвращается.