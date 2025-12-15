Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина закрылась на базе и отказалась от общения с СМИ
Италия
15 декабря 2025, 11:27 | Обновлено 15 декабря 2025, 11:28
Фиорентина закрылась на базе и отказалась от общения с СМИ

Паоло Ваноли может быть уволен

Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения от «Вероны» (1:2) в матче 15-го тура Серии А «Фиорентина» прибыла на тренировочную базу, чтобы начать так называемый «карательный» тренировочный сбор.

Там ее уже ждали около 300 фанатов, поэтому правоохранители создали кордон безопасности и сопроводили игроков внутрь спортивного комплекса, две патрульные группы остались охранять объект, чтобы избежать возможных напряженных ситуаций.

После очередного провала и ужасного турнирного положения «Фиорентина» решила объявить молчание для прессы и «закрыться» внутри Viola Park на неопределенный срок. Это важный шаг со стороны клуба, пока не будет понятно, будут ли проведены оценки относительно практически отсутствующего влияния Паоло Ваноли с момента его прихода.

Увольнение или отставка? Пока ни один из этих вариантов не реализован. Паоло Ваноли остается во главе «Фиорентины», по крайней мере в краткосрочной перспективе, но после матча «Фиорентина» – «Верона» его позиции в клубе сильно пошатнулись. Через несколько минут после финального свистка, когда на «Артемио Франки» развернулась акция протеста фанатов, начали появляться слухи о будущем тренера из Варезе.

В кулуарах «Франки» сразу после игры состоялось длительное совещание, о котором пишет Corriere dello Sport. В нем приняли участие генеральный директор Феррари, спортивный директор Горетти и тренер, которые находились в постоянном контакте с президентом – Рокко Комиссо. Объявленное молчание для прессы стало первым сигналом того, что ситуация далеко не обычная.

Также рассматривались возможные альтернативы для смены тренера: от Лачини до Баллардини, который присутствовал на стадионе, а также внутренние варианты вроде Галлоппы. Однако никакого решения не приняли. Был выбран статус-кво: команда и тренер остаются на сборе в Viola Park, тренировки возобновятся уже в понедельник утром.

В четверг, 18 декабря, состоится выездной матч в Лозанне, который станет решающим для пути в Лиге конференций. Ваноли пока остается, но следующая неудача может стать для него последней во главе команды.

Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Паоло Ваноли Лига конференций Верона
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
