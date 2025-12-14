Фиорентина третий раз в истории Серии А не выигрывает в 15+ матчах подряд

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
14 декабря 2025, 23:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 23:51
Безвыигрышная серия «фиалок» продолжилась в поединке против Вероны

Getty Images/Global Images Ukraine

Фиорентина не смогла одержать свою первую победу в сезоне Серии А и в поединке против Вероны.

В домашнем поединке 15-го тура «фиалки» уступили своим соперникам со счетом 1:2.

Таким образом, Фиорентина в 15 матчах чемпионата сыграла только 6 раз вничью (при 9 поражениях).

Лишь в третий раз в истории выступлений клуба из Флоренции в Серии А была зафиксирована безвыигрышная серия из 15+ подряд матчей в одном сезоне.

В сезоне 1937/38 Фиорентина не выигрывала в 21 поединке подряд, а в сезоне 1970/71 – в 17.

Серия A чемпионат Италии по футболу статистика Фиорентина Верона
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
