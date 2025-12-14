Фиорентина третий раз в истории Серии А не выигрывает в 15+ матчах подряд
Безвыигрышная серия «фиалок» продолжилась в поединке против Вероны
Фиорентина не смогла одержать свою первую победу в сезоне Серии А и в поединке против Вероны.
В домашнем поединке 15-го тура «фиалки» уступили своим соперникам со счетом 1:2.
Таким образом, Фиорентина в 15 матчах чемпионата сыграла только 6 раз вничью (при 9 поражениях).
Лишь в третий раз в истории выступлений клуба из Флоренции в Серии А была зафиксирована безвыигрышная серия из 15+ подряд матчей в одном сезоне.
В сезоне 1937/38 Фиорентина не выигрывала в 21 поединке подряд, а в сезоне 1970/71 – в 17.
15 & 0 - #Fiorentina have failed to win 15 #SerieA games in a row (D6 L9) during a single season for only the third time in their history, after 21 between November 1937 and April 1938, and 17 between December 1970 and April 1971. Darkness.#Fiorentinaverona pic.twitter.com/ltT58fakBn— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025
