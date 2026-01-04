Интер Милан

4 января, программу воскресных матчей Серии А, закроют Интер – Болонья. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Интер

«Сине-черные» в текущем сезоне Серии А, привычно ведут борьбу за скудетто. Пока Интер идет вторым в чемпионате, отставание от Милана составляет два очка, при этом есть игра в запасе, иными словами, победа позволит клубу вернуть лидерство. Свой последний мяч команда выиграла на выезде у крепкой Аталанты – 1:0, единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.

В Лиге чемпионов миланцы идут шестыми, проблем с выходом в плей-офф не будет, но при этом важно удержаться в топ-8, это позволит пропустить стадию 1/8 финала. Киву не сможет рассчитывать на Бонни, Дармиана и Дюмфриса из-за травм, под вопросом Ди Дженнаро и Паласиос.

Болонья

В этом сезоне Болонья пытается бороться за высокие места, до недавних пор дела шли неплохо, но потом образовалась серия из четырех встреч без побед, за это время удалось набрать всего два очка. Свой последний матч команда сыграла вничью дома против Сассуоло – 1:1. Немного отвлек внимание на себя Суперкубок Италии, там Болонья дошла до финала, однако, уступила Наполи – 0:2.

Клуб тоже играет в еврокубках, только в Лиге Европы, где занимает 13 строчку, поэтому должен пробиваться в плей-офф. Важно прервать серию без побед в чемпионате, но обыграть предстоящего соперника будет сложно. Повреждения не позволят выйти на поле Бернардески, Бонифаци и Скорупски.

Личные встречи

Соперники встречались примерно две недели назад, в полуфинале Суперкубка Италии, встреча состоялась на нейтральном поле. В основное время команды сыграли 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Болоньи.

Прогноз

В плане статуса, состава, турнирного положения, Интер владеет преимуществом, к тому же, миланцы играют на своей арене. Болонья точно не боится соперника, зная, что может зацепиться за очки. У «сине-черных» есть шанс взять реванш за недавнее фиаско в национальном суперкубке. Я жду сложного и напряженного матча, в котором рискну сделать ставку на обмен забитыми мячами за 2.