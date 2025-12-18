ВИДЕО. Лионель Месси шокировал индийских политиков своей публикацией

Аргентинская суперзвезда футбола Лионель Месси поделился видео со своего визита в Индию, опубликовав ролик на официальной странице в Instagram.

В минутном видео Месси показал ключевые моменты поездки, сделав акцент на детях, болельщиках и футбольной атмосфере. Примечательно, что в ролике нет ни одного политика или политических заявлений, что сразу отметили пользователи соцсетей.

Отдельное внимание зрителей привлекло появление легенды индийского крикета Сачина Тендулкара, который также появился в видео.

Публикация быстро набрала миллионы просмотров и тысячи лайков, еще раз подчеркнув глобальную популярность Месси и его влияние далеко за пределами футбольных арен.