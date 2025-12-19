«Мы далеко с этой игрой не дойдем». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

В четверг, 18 декабря, «Шахтер» провел матч шестого тура Лиги конференций. Команда Арды Турана сыграла вничью 0:0 с хорватским клубом «Риека».

Шансы забить были у обеих команд. Однако в этом матче оборона была сильнее атаки.

В турнирной таблице Лиги конференций «Шахтер» занял шестое место. «Горняки» напрямую вышли в 1/8 финала и в 2026 году продолжат борьбу за трофей. Болельщики «Шахтера» раскритиковали игру команды, но остались довольны выходом в плей-офф.

Airdrop: Игра дно, но выход в плей-офф есть и это главное.

Nick: Тоскливо, потому что нужно играть в основу!

MaksyM: Бегают по полю без фантазии, вот такая игра.

Oleg: Хуже сегодняшнего матча давно не видел. Это просто треш какой-то, что это вообще было, где тот самый шахтёрский характер?

Лань Роман: Мы далеко с этой игрой не дойдем.

Иолай М: Ужасная игра, игроки так будто специально не хотели вперёд бежать.

Roma bro: Почему столько лишних пасов? Где удары?

Василий: Как всегда... толкли воду в ступе и переливали из пустого в порожнее.

Саша К: Мы превратились в команду, после игры с которой любой условный Хамрун заявляет, что мы хорошо смотрелись на фоне такого сильного соперника. Проблема в том, что сильный соперник мы только на бумаге и за былые заслуги.