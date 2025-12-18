Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки
Лига конференций
Шахтер Донецк
18.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Риека
Лига конференций
18 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 19 декабря 2025, 00:20
1534
35

Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки

«Горняки» прошли напрямую в 1/8 финала Лиги конференций

35 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительный матч 2025 года донецкий «Шахтёр» провёл в Лиге конференций — в Кракове, где «горнякам» противостояла хорватская «Риека». К этому поединку украинская команда подходила во вполне комфортном статусе: второе место в турнирной таблице, 12 набранных очков и уже гарантированный выход в плей-офф еврокубка. Однако интрига сохранялась — положительный результат в заключительном туре позволял «Шахтёру» избежать дополнительного раунда и начать весеннюю часть турнира сразу с 1/8 финала.

Соперник у «Шахтёра» был далеко не проходным. «Риека» — одна из самых крепких команд, с которыми дончанам довелось столкнуться в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Хорватский клуб занимал 14-ю строчку в таблице и сохранял реальные шансы на попадание в топ-8, а значит — был максимально мотивирован отобрать очки у украинцев.

Футболисты «Шахтёра» активно вошли в матч и с первых минут начали нагнетать давление на ворота хорватов. Уже на старте встречи Марлон завершал быструю комбинацию по левому флангу ударом с линии штрафной площади, однако его удар был слишком слабым. Спустя несколько минут Очеретько оказался с мячом справа в штрафной и пробивал в ближний угол, но голкипер «Риеки» вовремя среагировал и перевёл мяч на угловой.

Однако уже к десятой минуте дончан ждал неприятный эпизод. Марлон Гомес потянул заднюю поверхность бедра и был вынужден досрочно покинуть поле — вместо него в игру вступил Лукас. В целом первый тайм выдался нервным с точки зрения здоровья игроков: Эгиналду и Винисиус Тобиас также рисковали не продолжить встречу из-за повреждений, но, к счастью для «горняков», обошлось без замен.

После стартового натиска «Шахтёра» стало заметно, как оборона «Риеки» заиграла ещё строже и организованнее. Хорваты практически перекрыли все подходы к своей штрафной, не позволяя атакующим игрокам донецкого клуба ни войти в опасную зону, ни создать хотя бы полумомент. «Горняки» подолгу контролировали мяч, переводя его с фланга на фланг, однако найти брешь в плотных защитных редутах соперника так и не смогли.

Впрочем, и сама «Риека» в атаке в первой половине встречи выглядела крайне блекло. Хорваты ни разу не пробили по воротам соперника, а все их попытки выбраться вперёд в основном заканчивались потерями мяча на подступах к штрафной площади «Шахтёра».

Второй тайм начался с опасных моментов у обоих ворот. Эгиналду пробивал с пределов штрафной, но Зломислич вовремя среагировал и отбил мяч перед собой. «Риека» же чуть не воспользовалась ошибкой в обороне хозяев: Аду-Аджей обокрал Назарину на подступах к штрафной «Шахтёра» и вышел почти один на один, однако его удар прошёл чуть левее штанги.

В середине тайма «горнякам» вновь повезло. Ндокит должен был пробивать по воротам с 11-метровой отметки, но промахнулся, а затем не сумел воспользоваться прострелом от Фрука, не попав по пустым воротам. В концовке встречи Эгиналду мог принести победу «Шахтёру», но его удар головой прошёл мимо цели.

В тяжёлом поединке «Шахтёр» заработал одно очко и сразу вышел в 1/8 финала Лиги конференций, завершив групповой этап на 6-м месте. Задача на осеннюю часть еврокубка выполнена, и теперь остаётся ждать выступлений команды Арды Турана весной.

Лига конференций. Основной раунд. 6-й тур.

«Шахтёр» – «Риека» – 0:0

Предупреждения: Бондарь, 51 – Ореч, 55, Радельич, 72, Ндокит, 78

«Шахтёр»: Фесюн – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Назарина – Невертон (Л. Мейреллиш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педриньо (Крыськив, 89) – Эгиналду (Изаки, 89).

«Риека»: Зломислич – Деветак, Радельич, Хусич, Ореч (Ласицкас, 59) – Менало (Богоевич, 66), Ндокит (Янкович, 83), Данташ, Виньято (Бутич, 66) – Аду-Аджей, Фрук (Чоп, 83).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Стадион: «Городской» имени Генрика Реймана (Краков).

ШАХТЕР – РИЕКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Roman Chrs
Скучна гра, а очки втрачені для рейтингу 
+12
New Zealander
Що ж завдання виконано! Ми в Топ-8. Погано те що грали на нічию і Туран навіть заміни не хотів робити. Травма Марлона теж вплинула на малюнок гри. Цікаво що головні фаворити Кристал Пелес та Фіорентина не потрапили в Топ 8. Кристал у себе з фінами в нічию зіграв, а фіалки програли Лозанні. Вітаю всіх з 1/8 ЛК. 
+5
Gargantua
из всех соперников Шахтера дальше прошла только Риека.
а из всех соперников Динамо дальше прошли все.
+4
Viktor Shuper
галімі дніща. взагалі-то Рієці теж перемога необов'язкова була, і при поразці виходили далі. але так грати на от'єбісь з боку Шлюхти позорної це дно тотальне. толку з купи тих бразил якщо вони Рієці навіть 1 шайбу забити не можуть? 
Ответить
Перший Серед Рівних в бані
Как только более-менее не днищенский соперник - так сразу проблемы. 
+2
New Zealander
Фінський КУПС героїчно пробився в Топ 24. Їм треба було здобувати кров з носа хоча б одне очко на виїзді з Кристал Пелесом і вони це зробили.  Хоча перед матчем здавалося анріал для фінського футболу. Хотілось би щоб так ще одна українська команда в останній момент десь щось нарешті героїчно здобула. 
Ответить
+1
Richard Lewis
Улучшайзери рейтингу не дотягнули 
pfk_alexandria
Это оставшиеся тупоголовые болелы ДК тут рыгают, которые сегодня люк снизу дна закрыли? )))
New Zealander
Ахахах!!! Пройоб дня! Університатя от грецкого АЕКа выигрывала, а потом пропустила на 90-й и 105-й минуте (судья почему то добавил 15 минут). Проиграла 3:2.  Этот Пройоб опустил румынов на 25е место. Они аут так как проходят 24 команды 
Ответить
AlexanderPidor
Зараз такі хворі як я скажуть що нам  перемога  не потрібна була. Все ж таки це не Хамрун, щоб перемагати
Alex
А спорт юа не може придумати заголовок до матчу Динамо?
Карабас Барабас
Одні не хотіли, другі не могли
Ответить
vbrjkf
Ну, і де та торба для Рієки від Шлюхтьора яку обіцяли напередодні ?  Звичайно, замурзаним зайдам начхати на рейтинг українського футболу, що і показала сьогоднішня гра...
AlexanderPidor
Неймовірний Шахтар  всеж таки втримав нічию із середняком  хорватським. Дуже добре що це був наш самий сильний  суперник, інакше 2-3 очки було  б. Дякую Рінату ,що Хамруни , і БредБЛЯДІКІ буди. Неймовірний Шахтар  в погоні за перемогою в Лігі  Чемпіонів
AlexanderPidor
У мого улюбленого  Шахтаря офіційно була найсильніша група в історії  Лігі  Конференцій. Одні представники топ чемпіонатів . Рінат Леонідович  зверніть увагу на моє полірування 
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Слід визнати, ця гра вийшла не зовсім яскравою, як ми очікували...😔 Але головної мети місця у топ-вісімці ЛК досягнуто! Тепер лише на Шахтар🟧⚒️⬛ надія всіх українських вболівальників🇺🇦🇺🇦 у євровесні!🇪🇺 😊
Singularis
Стекольщики дома не смогли попасть в 8.)
R1d3r
Как бы там ни было, Шахтёр в топ-5 ЛК и 1/8 💪
dimando560
я думаю Шахтар особливо й не намагався. Плей офф покаже чи праві
batistuta
форева 
