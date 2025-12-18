Нулевая ничья в Кракове. Шахтер не сумел поразить ворота Риеки

Заключительный матч 2025 года донецкий «Шахтёр» провёл в Лиге конференций — в Кракове, где «горнякам» противостояла хорватская «Риека». К этому поединку украинская команда подходила во вполне комфортном статусе: второе место в турнирной таблице, 12 набранных очков и уже гарантированный выход в плей-офф еврокубка. Однако интрига сохранялась — положительный результат в заключительном туре позволял «Шахтёру» избежать дополнительного раунда и начать весеннюю часть турнира сразу с 1/8 финала.

Соперник у «Шахтёра» был далеко не проходным. «Риека» — одна из самых крепких команд, с которыми дончанам довелось столкнуться в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Хорватский клуб занимал 14-ю строчку в таблице и сохранял реальные шансы на попадание в топ-8, а значит — был максимально мотивирован отобрать очки у украинцев.

Футболисты «Шахтёра» активно вошли в матч и с первых минут начали нагнетать давление на ворота хорватов. Уже на старте встречи Марлон завершал быструю комбинацию по левому флангу ударом с линии штрафной площади, однако его удар был слишком слабым. Спустя несколько минут Очеретько оказался с мячом справа в штрафной и пробивал в ближний угол, но голкипер «Риеки» вовремя среагировал и перевёл мяч на угловой.

Однако уже к десятой минуте дончан ждал неприятный эпизод. Марлон Гомес потянул заднюю поверхность бедра и был вынужден досрочно покинуть поле — вместо него в игру вступил Лукас. В целом первый тайм выдался нервным с точки зрения здоровья игроков: Эгиналду и Винисиус Тобиас также рисковали не продолжить встречу из-за повреждений, но, к счастью для «горняков», обошлось без замен.

После стартового натиска «Шахтёра» стало заметно, как оборона «Риеки» заиграла ещё строже и организованнее. Хорваты практически перекрыли все подходы к своей штрафной, не позволяя атакующим игрокам донецкого клуба ни войти в опасную зону, ни создать хотя бы полумомент. «Горняки» подолгу контролировали мяч, переводя его с фланга на фланг, однако найти брешь в плотных защитных редутах соперника так и не смогли.

Впрочем, и сама «Риека» в атаке в первой половине встречи выглядела крайне блекло. Хорваты ни разу не пробили по воротам соперника, а все их попытки выбраться вперёд в основном заканчивались потерями мяча на подступах к штрафной площади «Шахтёра».

Второй тайм начался с опасных моментов у обоих ворот. Эгиналду пробивал с пределов штрафной, но Зломислич вовремя среагировал и отбил мяч перед собой. «Риека» же чуть не воспользовалась ошибкой в обороне хозяев: Аду-Аджей обокрал Назарину на подступах к штрафной «Шахтёра» и вышел почти один на один, однако его удар прошёл чуть левее штанги.

В середине тайма «горнякам» вновь повезло. Ндокит должен был пробивать по воротам с 11-метровой отметки, но промахнулся, а затем не сумел воспользоваться прострелом от Фрука, не попав по пустым воротам. В концовке встречи Эгиналду мог принести победу «Шахтёру», но его удар головой прошёл мимо цели.

В тяжёлом поединке «Шахтёр» заработал одно очко и сразу вышел в 1/8 финала Лиги конференций, завершив групповой этап на 6-м месте. Задача на осеннюю часть еврокубка выполнена, и теперь остаётся ждать выступлений команды Арды Турана весной.

Лига конференций. Основной раунд. 6-й тур.

«Шахтёр» – «Риека» – 0:0

Предупреждения: Бондарь, 51 – Ореч, 55, Радельич, 72, Ндокит, 78

«Шахтёр»: Фесюн – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас – Назарина – Невертон (Л. Мейреллиш, 84), Марлон Гомес (Лукас, 12), Очеретько, Педриньо (Крыськив, 89) – Эгиналду (Изаки, 89).

«Риека»: Зломислич – Деветак, Радельич, Хусич, Ореч (Ласицкас, 59) – Менало (Богоевич, 66), Ндокит (Янкович, 83), Данташ, Виньято (Бутич, 66) – Аду-Аджей, Фрук (Чоп, 83).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).

Стадион: «Городской» имени Генрика Реймана (Краков).

