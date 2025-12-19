Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
Лига конференций
Шахтер Донецк
18.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Риека
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 декабря 2025, 04:06 | Обновлено 19 декабря 2025, 04:40
140
0

ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу

Главный тренер горняков провел пресс-конферецию после матча с Риекой в шестом туре ЛК

19 декабря 2025, 04:06 | Обновлено 19 декабря 2025, 04:40
140
0
ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после матча шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Риеки (0:0):

– Прежде всего хочу поздравить своих игроков, я горжусь ими. В любом турнире в Европе нелегко попасть в восьмерку лучших, поэтому мои футболисты проделали отличную работу. Я старался предоставлять им равное игровое время, и в этой молодой команде, я верю, каждый получил шанс. Это было долгое путешествие, и у нас всегда длительные переезды, из-за чего большую часть времени мы не можем нормально тренироваться, в основном у нас нет тренировок за два дня до игры. У нас было не так много возможностей для этого, поэтому мои футболисты хорошо поработали, я очень счастлив и горжусь ими.

– Вы начинали сезон в Словении, а сейчас завершили его последней игрой здесь. Значит, вы счастливее, чем были во время первого матча в Любляне?

– Конечно, я счастлив быть тренером «Шахтера», горжусь этим, чувствую это каждый день, и именно поэтому стараюсь выкладываться на полную каждый день. Я всегда буду благодарен Всевышнему за возможность быть тренером «Шахтера» и хорошо осознаю, насколько это важно для моего развития и развития команды. Я думаю об этом каждый день. Конечно, иногда допускаю ошибки, но клуб, игроки и наша организация делают все возможное, чтобы покрыть эти недостатки. Мы постоянно поддерживаем друг друга, поэтому сейчас я очень доволен нашим положением. Я еще больше взволнован и счастлив, потому что хорошо понимаю ценность этого достижения.

– Вы идете своим путем в Лиге конференций, и есть мнения, что уровень соперников, с которыми вы играли, не был очень высоким, за исключением «Легии» и «Риеки». Каково ваше мнение по этому поводу? Можете подвести итоги европейской кампании? Насколько важно было завершить сезон таким образом и каковы ваши ожидания на будущее?

– В прошлом году «Челси» выиграл этот турнир. Я не хочу проявлять неуважение к футболу, потому что он всегда полон сюрпризов. Никогда не принимаю таких мнений и считаю, что они исходят от людей, которые никогда не были на поле. Каждая игра сложна, даже если ты играешь против академии соперника, команды U19. Нужно уважать игру и соперника. Что касается наших оппонентов в Лиге конференций, то мы играли против чемпионов Ирландии, а сейчас – против чемпионов Хорватии. Поэтому я не принимаю эту мысль даже на один процент, потому что считаю ее неуважением к футболу. Я очень положительно оцениваю работу своих игроков, искренне ее уважаю и очень радуюсь этому. У нас было шесть месяцев, очень тяжелых, с долгими переездами. У нас были поездки продолжительностью до 15–16 часов, поэтому нужно проявлять уважение к футболу, потому что он таит в себе немало сюрпризов. Я помню много титулов, проигранных в матчах с небольшими клубами. Мы знаем, где мы сейчас находимся, и это делает нас действительно счастливыми. Если спросить, что меня больше всего волнует и к чему я стремлюсь, то это победа в Лиге конференций.

– Теперь у вас будет более длительный зимний перерыв. Насколько это важно для игроков и тренерского штаба, которые сталкиваются с такими долгими переездами? Каковы ваши ожидания от будущих выступлений в Европе?

– Да, для нас очень важно, что нам не придется играть в 1/16 финала, ведь, когда у вас такие поездки, нужно прежде всего готовиться психологически. Также, если бы мы оказались вне восьмерки лучших, это было бы очень опасно для нас, потому что, если бы у нас не было этого времени, то мы не смогли бы сохранить наших игроков для внутреннего чемпионата и не смогли бы их должным образом восстановить. Еще в этот период есть возможность работать над тактикой, потому что по такому графику у нас в основном нет времени на тактические тренировки. Мы работаем с минус одной подготовительной тренировкой или плюс одной восстановительной. Именно поэтому это так важно и с точки зрения тренировочного процесса. Что касается Лиги конференций: да, у нас большие мечты, но если смотреть вверх, можно споткнуться на пути, поэтому мы подходим к этому поэтапно. Итак, сейчас игра против нашего следующего соперника имеет наибольшее значение. И даже в этих матчах на вылет мы не смотрим на весь этап в два поединка, а только на следующую игру впереди. Это то, чему я научился у Симеоне, – идти шаг за шагом. Мы будем уважать наших противников. Большие ли наши мечты в Европе? Да, но всегда следующая игра является самой важной.

Видеообзор матча Шахтер – Риека (0:0)

По теме:
МАТВИЕНКО: «Наша проблема – не реализуем те моменты, которые имеем»
НАЗАРИНА: «Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке»
Украинский вратарь в матче ЛК едва не «съел арбитра живьем», обматерив его
Риека пресс-конференция Шахтер Донецк Шахтер - Риека Лига конференций
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 5
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны

На Виталия претендует «Фенербахче»

КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»
Футбол | 19 декабря 2025, 02:32 0
КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»
КОСТЮК: «Игроки между собой говорят, что этот футбол приносит результат»

Главный тренер Динамо провел пресс-конференцию после победы над Ноа в матче ЛК

Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Футбол | 18.12.2025, 23:14
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Футбол | 19.12.2025, 00:07
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
18.12.2025, 07:22 2
Бокс
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
17.12.2025, 15:38 5
Футбол
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем