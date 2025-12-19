ТУРАН: У Шахтера были слабые соперники? Такая мысль – неуважение к футболу

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после матча шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Риеки (0:0):

– Прежде всего хочу поздравить своих игроков, я горжусь ими. В любом турнире в Европе нелегко попасть в восьмерку лучших, поэтому мои футболисты проделали отличную работу. Я старался предоставлять им равное игровое время, и в этой молодой команде, я верю, каждый получил шанс. Это было долгое путешествие, и у нас всегда длительные переезды, из-за чего большую часть времени мы не можем нормально тренироваться, в основном у нас нет тренировок за два дня до игры. У нас было не так много возможностей для этого, поэтому мои футболисты хорошо поработали, я очень счастлив и горжусь ими.

– Вы начинали сезон в Словении, а сейчас завершили его последней игрой здесь. Значит, вы счастливее, чем были во время первого матча в Любляне?

– Конечно, я счастлив быть тренером «Шахтера», горжусь этим, чувствую это каждый день, и именно поэтому стараюсь выкладываться на полную каждый день. Я всегда буду благодарен Всевышнему за возможность быть тренером «Шахтера» и хорошо осознаю, насколько это важно для моего развития и развития команды. Я думаю об этом каждый день. Конечно, иногда допускаю ошибки, но клуб, игроки и наша организация делают все возможное, чтобы покрыть эти недостатки. Мы постоянно поддерживаем друг друга, поэтому сейчас я очень доволен нашим положением. Я еще больше взволнован и счастлив, потому что хорошо понимаю ценность этого достижения.

– Вы идете своим путем в Лиге конференций, и есть мнения, что уровень соперников, с которыми вы играли, не был очень высоким, за исключением «Легии» и «Риеки». Каково ваше мнение по этому поводу? Можете подвести итоги европейской кампании? Насколько важно было завершить сезон таким образом и каковы ваши ожидания на будущее?

– В прошлом году «Челси» выиграл этот турнир. Я не хочу проявлять неуважение к футболу, потому что он всегда полон сюрпризов. Никогда не принимаю таких мнений и считаю, что они исходят от людей, которые никогда не были на поле. Каждая игра сложна, даже если ты играешь против академии соперника, команды U19. Нужно уважать игру и соперника. Что касается наших оппонентов в Лиге конференций, то мы играли против чемпионов Ирландии, а сейчас – против чемпионов Хорватии. Поэтому я не принимаю эту мысль даже на один процент, потому что считаю ее неуважением к футболу. Я очень положительно оцениваю работу своих игроков, искренне ее уважаю и очень радуюсь этому. У нас было шесть месяцев, очень тяжелых, с долгими переездами. У нас были поездки продолжительностью до 15–16 часов, поэтому нужно проявлять уважение к футболу, потому что он таит в себе немало сюрпризов. Я помню много титулов, проигранных в матчах с небольшими клубами. Мы знаем, где мы сейчас находимся, и это делает нас действительно счастливыми. Если спросить, что меня больше всего волнует и к чему я стремлюсь, то это победа в Лиге конференций.

– Теперь у вас будет более длительный зимний перерыв. Насколько это важно для игроков и тренерского штаба, которые сталкиваются с такими долгими переездами? Каковы ваши ожидания от будущих выступлений в Европе?

– Да, для нас очень важно, что нам не придется играть в 1/16 финала, ведь, когда у вас такие поездки, нужно прежде всего готовиться психологически. Также, если бы мы оказались вне восьмерки лучших, это было бы очень опасно для нас, потому что, если бы у нас не было этого времени, то мы не смогли бы сохранить наших игроков для внутреннего чемпионата и не смогли бы их должным образом восстановить. Еще в этот период есть возможность работать над тактикой, потому что по такому графику у нас в основном нет времени на тактические тренировки. Мы работаем с минус одной подготовительной тренировкой или плюс одной восстановительной. Именно поэтому это так важно и с точки зрения тренировочного процесса. Что касается Лиги конференций: да, у нас большие мечты, но если смотреть вверх, можно споткнуться на пути, поэтому мы подходим к этому поэтапно. Итак, сейчас игра против нашего следующего соперника имеет наибольшее значение. И даже в этих матчах на вылет мы не смотрим на весь этап в два поединка, а только на следующую игру впереди. Это то, чему я научился у Симеоне, – идти шаг за шагом. Мы будем уважать наших противников. Большие ли наши мечты в Европе? Да, но всегда следующая игра является самой важной.

