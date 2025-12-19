НАЗАРИНА: «Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке»

Хавбек донецкого Шахтера Егор Назарина прокомментировал результат матча шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Риеки (0:0):

– Состоялся заключительный матч 2025 года, и, наверное, хотелось все же завершить его на победной волне, однако не удалось этого сделать. Чего не хватило?

– Реализации моментов. Были моменты, могли забить, но, к сожалению, не воспользовались теми возможностями, которые имели. Считаю, мы неплохо провели эту игру, а самое важное, что прошли дальше. Это самое главное, поэтому поздравляю всех!

– Какие в целом ощущения от того, что команда заняла место в восьмерке лучших и начнет плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала?

– Это была наша задача, хотели завершить в первой восьмерке, и мы ее выполнили, поэтому действительно радуемся этому. Если бы нам сказали пять месяцев назад, когда начинали турнир, что мы будем в первой восьмерке, думаю, мы согласились бы сразу. Выполнили эту задачу – и это самое главное.

– Теперь уже можно сказать, что чувствуется физическая и моральная усталость после шести месяцев такой изнурительной и плодотворной работы?

– Да-да, немного есть. Переезды, мы постоянно в дороге, вы это знаете, поэтому нелегко. Но жаловаться мы не будем. Мы мечтаем играть в еврокубках, поэтому здесь не на что жаловаться. Радуемся, что у нас приятная, можно сказать, усталость. Но сейчас отпуск, поэтому будем восстанавливаться и готовиться к сборам.

– Если в целом подводить итоги первой части сезона, то каким этот путь был для команды?

– Я бы сказал, что он был нелегким, но в целом положительным. Мы выполнили нашу задачу в Лиге конференций – прошли дальше, в чемпионате мы также находимся на хорошей позиции – делим первое место с одинаковым количеством очков. Поэтому еще раз скажу: если бы нам сказали это пять месяцев назад, то считаю, мы согласились бы на те позиции, которые у нас сейчас есть в еврокубке и в чемпионате Украины. Думаю, будем дальше еще добавлять и добавлять и во второй половине сезона покажем еще лучшие результаты, чем в первой.

– Все это время рядом с командой, как всегда, были наши болельщики. Они были на украинских стадионах, на аренах по всему миру, онлайн. Что бы ты хотел им сказать перед Новым годом?

– Хотел бы прежде всего поблагодарить за поддержку в это непростое для нас время. Это самое главное. Пожелать им хороших новогодних праздников, здоровья, семейного благополучия, и верить – верить в нашу победу, в ВСУ. Спасибо им также – без них не было бы всего этого. Еще раз: верить в нашу победу, и всем мирного неба над головой!

