Шахтер – Риека – 0:0. Нулевая ничья в Кракове. Видеообзор матча

18 декабря в 22:00 состоялся матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков вничью сыграли донецкий Шахтер и хорватская Риека (0:0).

Шахтер набрал 13 очков из 18 возможных и вышел в 1/8 финала с 6-го места.

🏆 Лига конференций. 6-й тур, 18 декабря 2025

Шахтер (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0

Видеообзор матча