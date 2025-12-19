18.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Лига конференций19 декабря 2025, 01:17 |
566
0
Шахтер – Риека – 0:0. Нулевая ничья в Кракове. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций
19 декабря 2025, 01:17 |
566
0
18 декабря в 22:00 состоялся матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков вничью сыграли донецкий Шахтер и хорватская Риека (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер набрал 13 очков из 18 возможных и вышел в 1/8 финала с 6-го места.
🏆 Лига конференций. 6-й тур, 18 декабря 2025
Шахтер (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 декабря 2025, 11:11 1
Бывший чемпион мира выйдет на ринг против американского шоумена в ночь на 20 декабря
Футбол | 18 декабря 2025, 23:52 0
Костюк рассказал о своем назначении в «Динамо»
Футбол | 18.12.2025, 07:32
Футбол | 18.12.2025, 20:55
Футбол | 18.12.2025, 06:22
Комментарии 0
Популярные новости
17.12.2025, 15:38 5
18.12.2025, 08:56 4
17.12.2025, 13:46 3
17.12.2025, 18:35 15
17.12.2025, 23:55 10
17.12.2025, 08:12 1
18.12.2025, 08:05 4
17.12.2025, 08:41 15