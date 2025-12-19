Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер – Риека – 0:0. Нулевая ничья в Кракове. Видеообзор матча
Лига конференций
Шахтер Донецк
18.12.2025 22:00 – FT 0 : 0
Риека
Лига конференций
Шахтер – Риека – 0:0. Нулевая ничья в Кракове. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций

Шахтер – Риека – 0:0. Нулевая ничья в Кракове. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря в 22:00 состоялся матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков вничью сыграли донецкий Шахтер и хорватская Риека (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер набрал 13 очков из 18 возможных и вышел в 1/8 финала с 6-го места.

🏆 Лига конференций. 6-й тур, 18 декабря 2025

Шахтер (Украина) – Риека (Хорватия) – 0:0

Видеообзор матча

Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
