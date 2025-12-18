Шахтер – Риека. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

18 декабря в польском Кракове в рамках шестого тура Лиги конференций «Шахтер» встретится с «Риекой». Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.

Шахтер

Подопечные Арды Турана на последний в нынешнем году официальный поединок отправились во вторник, 16 декабря. Утром делегация «Шахтера» на автобусе отправилась со Львова, а во второй половине дня уже была в Кракове.

В тот же день тренерский штаб «горняков» непосредственно в гостинице провел теоретическое занятия для футболистов. Практическое занятие Туран провел за день до игры с «Риекой».

По информации пресс-службы «горняков», футболисты пребывают в хорошем настроении и полны решимости завершить год на мажорной ноте.

«Оранжево-черные» уже застолбили за собой право участвовать в стыковых матчах Лиги конференций, однако на достигнутом «Шахтер» останавливаться не собирается.

После пяти туров в активе донецкой команды – 12 турнирных баллов и второе место в таблице, следом за «Страсбуром». В случае удачного исхода поединка против чемпионов Хорватии украинская команда застолбит за собой право напрямую сыграть в 1/8 финала ЛК.

Перед выездом в Краков на матч против «Риеки» дончане закрыли все свои вопросы внутреннего календаря. В последнем туре УПЛ перед длительными зимними каникулами «Шахтер» от души покуражился в поединке против «Эпицентра», отгрузив сопернику, выстроившему сразу несколько защитных заграждений, пять сухих мячей.

Зимовать команда Турана отправилась на второй строчке в турнирной таблице. У «Шахтера» равенство очков с лидером – ЛНЗ, однако черкасчане опережают дончан за дополнительными показателями.

Новых пациентов в клубном лазарете «Шахтера» нету, и это обнадеживает. Восстановился после травмы даже вечно травмированный Траоре, а вот восстановления Алиссона еще нужно подождать.

Риека

«Мы верим в свои силы и будем бороться за свои шансы. Неважно, насколько малы эти шансы в борьбе за попадание в первую восьмерку, но мы будем бороться за победу, чтобы сохранять эти, пускай и небольшие шансы на успех», - заявил перед матчем против «Шахтера» главный тренер «Риеки» Виктор Санчес.

И эти чуть пафосные слова испанского специалиста не нужно воспринимать, как браваду. Хотя бы потому не нужно, что будущий соперник «оранжево-черных» - это не команда уровня чемпионов Ирландии или Мальты, с которыми дончане пересекались на предыдущих раундах ЛК. Это команда заметно более высокого уровня.

Перед встречей с «Шахтером» хорватский коллектив занимает 14 место в сводной таблице Лиги конференций. В активе «бело-синих» - восемь очков. Подопечные Санчеса проиграли лишь единожды, как и «горняки», но, в отличие от «горняков», которые пропустили уже пять мячей, «Риека» пропустила пока что лишь два гола, что, безусловно, говорит о квалифицированной защите этого коллектива.

Хотя и с атакой у «Риеки» все более-менее. Во всяком случае, если судить по предыдущему поединку ЛК – против довольно крепкого «Целье»: в том матче подопечные Санчеса добыли крупную сухую победу – 3:0.

Да и сам факт, что «Риека» – действующий чемпион Хорватии, показательно говорит сам за себя. В минувшем сезоне команда Санчеса оставила за спиной тамошнего гегемона – загребское «Динамо».

Но, справедливости ради, нужно отметить, что играть равноценно на два фронта «Риеке» пока что сложновато. Погнавшись за двумя зайцами, «бело-синие» рискуют остаться ни с чем.

Начав еврокубковый поход с квалификации Лиги чемпионов, «Риека» в итоге оказалась в самом слабом евротурнире. Да и на внутренней арене дела у сенсационного чемпиона идут пока что не лучшим образом: команда расположилась на шестой строчке в таблице (но имеет одну игру в запасе, победа в которой может вывести коллектив на четвертую строчку, хотя до лидера – все того же загребского «Динамо» - уже не дотянуться: слишком большой разрыв).

Тем не менее, на локальные подвиги нынешняя «Риека» вполне способна. Тут вам и уже упомянутая выше крупная победа над «Целье», и виктория в матче с еще более крепким соперником – пражской «Спартой». Да и в чемпионате страны «бело-синие» не так давно разгромили одного из лидеров – «Хайдук» (аж 5:0).

Одним словом, даже тени недооценки не должно быть у «Шахтера» относительно этого оппонента.

Что касается кадрового вопроса, то Виктор Санчес не сможет рассчитывать в игре против «горняков» на ключевого исполнителя середины поля – Деяна Петровича. У него перебор карточек.

История противостояний

Команды на официальном уровне ранее не встречались. «Шахтер» стал третьим украинским клубом, с которым турнирная судьба свела «Риеку». Ранее с этим хорватским коллективом пересекались «Металлист» и «Колос». Для харьковчан оба матча завершились успешно (2:0 и 2:1), а вот ковалевцы свой поединок проиграли (0:2).

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Педриньо, Невертон, Элиас

«Риека»: Зломислич, Раделич, Ореч, Деветак, Майстрович, Ндоки, Гояк, Данташ, Фрук, Виньято, Юрич.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Страсбург 5 4 1 0 8 - 4 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик 11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 13 2 Шахтер Донецк 5 4 0 1 10 - 5 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека 11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 12 3 Ракув 5 3 2 0 8 - 2 18.12.25 22:00 Омония - Ракув 11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 11 4 АЕК 5 3 1 1 11 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова 11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 10 5 Самсунспор 5 3 1 1 10 - 4 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор 11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 10 6 Спарта Прага 5 3 1 1 7 - 3 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин 11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 10 7 Райо Вальекано 5 3 1 1 10 - 7 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита 11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 10 8 Майнц 5 3 1 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор 11.12.25 Лех 1:1 Майнц 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 10 9 Кристал Пэлас 5 3 0 2 9 - 4 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС 11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас 27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 9 10 АЕК Ларнака 5 2 3 0 6 - 1 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия 11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9 11 Фиорентина 5 3 0 2 8 - 4 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина 11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев 27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК 06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 9 12 Целе 5 3 0 2 8 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн 11.12.25 Риека 3:0 Целе 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Целе 3:1 АЕК 9 13 АЗ Алкмаар 5 3 0 2 7 - 7 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония 11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар 9 14 Риека 5 2 2 1 5 - 2 18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека 11.12.25 Риека 3:0 Целе 27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8 15 Омония 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Омония - Ракув 11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 Омония 0:1 Майнц 8 16 Лозанна 5 2 2 1 5 - 3 18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина 11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Лозанна 1:1 Омония 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 8 17 Ноа 5 2 2 1 6 - 5 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа 11.12.25 Ноа 2:1 Легия 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ноа 1:0 Риека 8 18 Ягеллония 5 2 2 1 5 - 4 18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония 11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 8 19 Дрита 5 2 2 1 4 - 5 18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита 11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Дрита 1:1 Омония 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 8 20 Лех 5 2 1 2 10 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех 11.12.25 Лех 1:1 Майнц 27.11.25 Лех 2:0 Лозанна 06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 7 21 Шкендия 5 2 1 2 4 - 4 18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия 11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава 27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия 06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия 7 22 Сигма 5 2 1 2 6 - 7 18.12.25 22:00 Сигма - Лех 11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма 27.11.25 Сигма 2:1 Целе 06.11.25 Ноа 1:2 Сигма 23.10.25 Сигма 1:1 Ракув 02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма 7 23 Университатя Крайова 5 2 1 2 4 - 5 18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова 11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага 27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа 02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова 7 24 Линкольн Ред Импс 5 2 1 2 6 - 11 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс 11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека 23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 7 25 КуПС 5 1 3 1 4 - 3 18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС 11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна 27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 КуПС 1:1 Дрита 6 26 Зриньски 5 2 0 3 7 - 9 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена 11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски 02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс 6 27 Брейдаблик 5 1 2 2 5 - 8 18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик 11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс 27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор 06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик 23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС 02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик 5 28 Динамо Киев 5 1 0 4 7 - 9 18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа 11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев 27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев 06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски 23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев 02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас 3 29 Хеккен 5 0 3 2 5 - 7 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен 11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака 27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен 06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург 23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 3 30 Легия 5 1 0 4 4 - 7 18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс 11.12.25 Ноа 2:1 Легия 27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага 06.11.25 Целе 2:1 Легия 23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия 02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор 3 31 Слован Братислава 5 1 0 4 4 - 9 18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен 11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава 27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано 06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава 23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава 02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3 32 Хамрун Спартанс 5 1 0 4 3 - 8 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс 11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк 27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс 06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс 23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна 02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс 3 33 Абердин 5 0 2 3 3 - 11 18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин 11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург 27.11.25 Абердин 1:1 Ноа 06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин 23.10.25 АЕК 6:0 Абердин 02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк 2 34 Шелбурн 5 0 1 4 0 - 7 18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн 11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас 27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн 06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита 23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн 02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1 35 Шемрок Роверс 5 0 1 4 4 - 12 18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс 11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс 27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк 06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс 23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе 02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 1 36 Рапид Вена 5 0 0 5 2 - 13 18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена 11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония 27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена 06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова 23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина 02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена 0 Полная таблица

Прогноз

«Риека» - наверняка самый опасный соперник, с которым жребий свел дончан в основном раунде Лиги конференций. Чемпион Хорватии надежен в защите, очень компактно действует в середине поля. Как правило, «Риека» не лучшим образом выступает в гостях, но при таком раскладе Санчес и не пытается оправдываться: выставляет заведомо оборонительный вариант.

Заведомо оборонительный вариант «Риеки» мы наверняка увидим и в игре против «горняков». «Для нас эта игра будет большим испытанием, но мы верим в себя, верим в свою работу, и верим, что сможем сыграть в конкурентную игру», - снова немножко с пафосом, но наверняка искренне поведал наставник «Риеки» о своих ожиданиях и чаяниях от игры с «Шахтером».

Тем не менее, испанский коуч не сомневается, что «Шахтер» - команда более высокого не только бюджета, но и уровня, и что эта команда заберет у его подопечных и инициативу, и мяч. В принципе, и с этим утверждением сложно спорить.

И если «Шахтер» сможет сыграть в свою игру, сможет избежать необязательных ошибок и недооценки соперника, то должен выиграть эту встречу. Наш прогноз – победа «Шахтера» 2:1.