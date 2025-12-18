Шахтер – Риека. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Закончить год на мажорной ноте
18 декабря в польском Кракове в рамках шестого тура Лиги конференций «Шахтер» встретится с «Риекой». Начало матча – в 22.00 по киевскому времени.
Шахтер
Подопечные Арды Турана на последний в нынешнем году официальный поединок отправились во вторник, 16 декабря. Утром делегация «Шахтера» на автобусе отправилась со Львова, а во второй половине дня уже была в Кракове.
В тот же день тренерский штаб «горняков» непосредственно в гостинице провел теоретическое занятия для футболистов. Практическое занятие Туран провел за день до игры с «Риекой».
По информации пресс-службы «горняков», футболисты пребывают в хорошем настроении и полны решимости завершить год на мажорной ноте.
«Оранжево-черные» уже застолбили за собой право участвовать в стыковых матчах Лиги конференций, однако на достигнутом «Шахтер» останавливаться не собирается.
После пяти туров в активе донецкой команды – 12 турнирных баллов и второе место в таблице, следом за «Страсбуром». В случае удачного исхода поединка против чемпионов Хорватии украинская команда застолбит за собой право напрямую сыграть в 1/8 финала ЛК.
Перед выездом в Краков на матч против «Риеки» дончане закрыли все свои вопросы внутреннего календаря. В последнем туре УПЛ перед длительными зимними каникулами «Шахтер» от души покуражился в поединке против «Эпицентра», отгрузив сопернику, выстроившему сразу несколько защитных заграждений, пять сухих мячей.
Зимовать команда Турана отправилась на второй строчке в турнирной таблице. У «Шахтера» равенство очков с лидером – ЛНЗ, однако черкасчане опережают дончан за дополнительными показателями.
Новых пациентов в клубном лазарете «Шахтера» нету, и это обнадеживает. Восстановился после травмы даже вечно травмированный Траоре, а вот восстановления Алиссона еще нужно подождать.
Риека
«Мы верим в свои силы и будем бороться за свои шансы. Неважно, насколько малы эти шансы в борьбе за попадание в первую восьмерку, но мы будем бороться за победу, чтобы сохранять эти, пускай и небольшие шансы на успех», - заявил перед матчем против «Шахтера» главный тренер «Риеки» Виктор Санчес.
И эти чуть пафосные слова испанского специалиста не нужно воспринимать, как браваду. Хотя бы потому не нужно, что будущий соперник «оранжево-черных» - это не команда уровня чемпионов Ирландии или Мальты, с которыми дончане пересекались на предыдущих раундах ЛК. Это команда заметно более высокого уровня.
Перед встречей с «Шахтером» хорватский коллектив занимает 14 место в сводной таблице Лиги конференций. В активе «бело-синих» - восемь очков. Подопечные Санчеса проиграли лишь единожды, как и «горняки», но, в отличие от «горняков», которые пропустили уже пять мячей, «Риека» пропустила пока что лишь два гола, что, безусловно, говорит о квалифицированной защите этого коллектива.
Хотя и с атакой у «Риеки» все более-менее. Во всяком случае, если судить по предыдущему поединку ЛК – против довольно крепкого «Целье»: в том матче подопечные Санчеса добыли крупную сухую победу – 3:0.
Да и сам факт, что «Риека» – действующий чемпион Хорватии, показательно говорит сам за себя. В минувшем сезоне команда Санчеса оставила за спиной тамошнего гегемона – загребское «Динамо».
Но, справедливости ради, нужно отметить, что играть равноценно на два фронта «Риеке» пока что сложновато. Погнавшись за двумя зайцами, «бело-синие» рискуют остаться ни с чем.
Начав еврокубковый поход с квалификации Лиги чемпионов, «Риека» в итоге оказалась в самом слабом евротурнире. Да и на внутренней арене дела у сенсационного чемпиона идут пока что не лучшим образом: команда расположилась на шестой строчке в таблице (но имеет одну игру в запасе, победа в которой может вывести коллектив на четвертую строчку, хотя до лидера – все того же загребского «Динамо» - уже не дотянуться: слишком большой разрыв).
Тем не менее, на локальные подвиги нынешняя «Риека» вполне способна. Тут вам и уже упомянутая выше крупная победа над «Целье», и виктория в матче с еще более крепким соперником – пражской «Спартой». Да и в чемпионате страны «бело-синие» не так давно разгромили одного из лидеров – «Хайдук» (аж 5:0).
Одним словом, даже тени недооценки не должно быть у «Шахтера» относительно этого оппонента.
Что касается кадрового вопроса, то Виктор Санчес не сможет рассчитывать в игре против «горняков» на ключевого исполнителя середины поля – Деяна Петровича. У него перебор карточек.
История противостояний
Команды на официальном уровне ранее не встречались. «Шахтер» стал третьим украинским клубом, с которым турнирная судьба свела «Риеку». Ранее с этим хорватским коллективом пересекались «Металлист» и «Колос». Для харьковчан оба матча завершились успешно (2:0 и 2:1), а вот ковалевцы свой поединок проиграли (0:2).
Ориентировочные составы:
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Очеретько, Бондаренко, Педриньо, Невертон, Элиас
«Риека»: Зломислич, Раделич, Ореч, Деветак, Майстрович, Ндоки, Гояк, Данташ, Фрук, Виньято, Юрич.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Страсбург
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|13
|2
|Шахтер Донецк
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|12
|3
|Ракув
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|11
|4
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|10
|5
|Самсунспор
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Самсунспор 1:2 АЕК27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|10
|6
|Спарта Прага
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Спарта Прага 0:0 Ракув24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|10
|7
|Райо Вальекано
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|10
|8
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Майнц - Самсунспор11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|10
|9
|Кристал Пэлас
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 Страсбург 2:1 Кристал Пэлас06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|9
|10
|АЕК Ларнака
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 Кристал Пэлас 0:1 АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|11
|Фиорентина
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Фиорентина 0:1 АЕК06.11.25 Майнц 2:1 Фиорентина23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|9
|12
|Целе
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Целе 3:1 АЕК
|9
|13
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Кристал Пэлас 3:1 АЗ Алкмаар23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмаар
|9
|14
|Риека
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|18.12.25 22:00 Шахтер Донецк - Риека11.12.25 Риека 3:0 Целе27.11.25 Риека 0:0 АЕК Ларнака06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека24.10.25 Риека 1:0 Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|15
|Омония
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Омония - Ракув11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 Омония 0:1 Майнц
|8
|16
|Лозанна
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|18.12.25 22:00 Лозанна - Фиорентина11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Лозанна 1:1 Омония23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|8
|17
|Ноа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Риека
|8
|18
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|18.12.25 22:00 АЗ Алкмаар - Ягеллония11.12.25 Ягеллония 1:2 Райо Вальекано27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Страсбург 1:1 Ягеллония02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|8
|19
|Дрита
|5
|2
|2
|1
|4 - 5
|18.12.25 22:00 Райо Вальекано - Дрита11.12.25 Дрита 0:3 АЗ Алкмаар27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Дрита 1:1 Омония02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|8
|20
|Лех
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Лех 1:1 Майнц27.11.25 Лех 2:0 Лозанна06.11.25 Райо Вальекано 3:2 Лех23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|7
|21
|Шкендия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|18.12.25 22:00 АЕК Ларнака - Шкендия11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Дрита 1:0 Шкендия06.11.25 Шкендия 1:1 Ягеллония23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Райо Вальекано 2:0 Шкендия
|7
|22
|Сигма
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|18.12.25 22:00 Сигма - Лех11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Сигма 2:1 Целе06.11.25 Ноа 1:2 Сигма23.10.25 Сигма 1:1 Ракув02.10.25 Фиорентина 2:0 Сигма
|7
|23
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|18.12.25 22:00 АЕК - Университатя Крайова11.12.25 Университатя Крайова 1:2 Спарта Прага27.11.25 Университатя Крайова 1:0 Майнц06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Университатя Крайова 1:1 Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Университатя Крайова
|7
|24
|Линкольн Ред Импс
|5
|2
|1
|2
|6 - 11
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Сигма27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Линкольн Ред Импс 1:1 Риека23.10.25 Линкольн Ред Импс 2:1 Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|7
|25
|КуПС
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|18.12.25 22:00 Кристал Пэлас - КуПС11.12.25 КуПС 0:0 Лозанна27.11.25 Ягеллония 1:0 КуПС06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дрита
|6
|26
|Зриньски
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Ракув 1:0 Зриньски27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Майнц 1:0 Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Линкольн Ред Импс
|6
|27
|Брейдаблик
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|18.12.25 22:00 Страсбург - Брейдаблик11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Брейдаблик 2:2 Самсунспор06.11.25 Шахтер Донецк 2:0 Брейдаблик23.10.25 Брейдаблик 0:0 КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблик
|5
|28
|Динамо Киев
|5
|1
|0
|4
|7 - 9
|18.12.25 22:00 Динамо Киев - Ноа11.12.25 Фиорентина 2:1 Динамо Киев27.11.25 Омония 2:0 Динамо Киев06.11.25 Динамо Киев 6:0 Зриньски23.10.25 Самсунспор 3:0 Динамо Киев02.10.25 Динамо Киев 0:2 Кристал Пэлас
|3
|29
|Хеккен
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Хеккен 1:1 АЕК Ларнака27.11.25 Зриньски 2:1 Хеккен06.11.25 Хеккен 1:2 Страсбург23.10.25 Хеккен 2:2 Райо Вальекано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|3
|30
|Легия
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|18.12.25 22:00 Легия - Линкольн Ред Импс11.12.25 Ноа 2:1 Легия27.11.25 Легия 0:1 Спарта Прага06.11.25 Целе 2:1 Легия23.10.25 Шахтер Донецк 1:2 Легия02.10.25 Легия 0:1 Самсунспор
|3
|31
|Слован Братислава
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|18.12.25 22:00 Слован Братислава - Хеккен11.12.25 Шкендия 2:0 Слован Братислава27.11.25 Слован Братислава 2:1 Райо Вальекано06.11.25 КуПС 3:1 Слован Братислава23.10.25 АЗ Алкмаар 1:0 Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург
|3
|32
|Хамрун Спартанс
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Хамрун Спартанс 0:2 Шахтер Донецк27.11.25 Хамрун Спартанс 3:1 Линкольн Ред Импс06.11.25 Самсунспор 3:0 Хамрун Спартанс23.10.25 Хамрун Спартанс 0:1 Лозанна02.10.25 Ягеллония 1:0 Хамрун Спартанс
|3
|33
|Абердин
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|18.12.25 22:00 Спарта Прага - Абердин11.12.25 Абердин 0:1 Страсбург27.11.25 Абердин 1:1 Ноа06.11.25 АЕК Ларнака 0:0 Абердин23.10.25 АЕК 6:0 Абердин02.10.25 Абердин 2:3 Шахтер Донецк
|2
|34
|Шелбурн
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|18.12.25 22:00 Целе - Шелбурн11.12.25 Шелбурн 0:3 Кристал Пэлас27.11.25 АЗ Алкмаар 2:0 Шелбурн06.11.25 Шелбурн 0:1 Дрита23.10.25 Шкендия 1:0 Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен
|1
|35
|Шемрок Роверс
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|18.12.25 22:00 Шемрок Роверс - Хамрун Спартанс11.12.25 Брейдаблик 3:1 Шемрок Роверс27.11.25 Шемрок Роверс 1:2 Шахтер Донецк06.11.25 АЕК 1:1 Шемрок Роверс23.10.25 Шемрок Роверс 0:2 Целе02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс
|1
|36
|Рапид Вена
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|18.12.25 22:00 Зриньски - Рапид Вена11.12.25 Рапид Вена 0:1 Омония27.11.25 Ракув 4:1 Рапид Вена06.11.25 Рапид Вена 0:1 Университатя Крайова23.10.25 Рапид Вена 0:3 Фиорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапид Вена
|0
Прогноз
«Риека» - наверняка самый опасный соперник, с которым жребий свел дончан в основном раунде Лиги конференций. Чемпион Хорватии надежен в защите, очень компактно действует в середине поля. Как правило, «Риека» не лучшим образом выступает в гостях, но при таком раскладе Санчес и не пытается оправдываться: выставляет заведомо оборонительный вариант.
Заведомо оборонительный вариант «Риеки» мы наверняка увидим и в игре против «горняков». «Для нас эта игра будет большим испытанием, но мы верим в себя, верим в свою работу, и верим, что сможем сыграть в конкурентную игру», - снова немножко с пафосом, но наверняка искренне поведал наставник «Риеки» о своих ожиданиях и чаяниях от игры с «Шахтером».
Тем не менее, испанский коуч не сомневается, что «Шахтер» - команда более высокого не только бюджета, но и уровня, и что эта команда заберет у его подопечных и инициативу, и мяч. В принципе, и с этим утверждением сложно спорить.
И если «Шахтер» сможет сыграть в свою игру, сможет избежать необязательных ошибок и недооценки соперника, то должен выиграть эту встречу. Наш прогноз – победа «Шахтера» 2:1.
