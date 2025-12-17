Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
Шахтер Донецк
18.12.2025 22:00 - : -
Риека
Лига конференций
Шахтер – Риека. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча Лиги конференций

Шахтер – Риека. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 18 декабря, состоится заключительный матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Игра пройдет в Кракове (Польша) на поле стадиона «Городской» им. Генрика Реймана, начало в 22:00.

«Шахтер» уже обеспечил себе выход в следующий раунд Лиги конференций, однако для того, чтобы избежать стадии 1/16 финала, «горнякам» необходимо набирать очки в заключительном матче основного раунда. Теоретически существует и куда более амбициозный сценарий: в случае победы «Шахтера» и осечки «Страсбурга» в поединке с хорошо знакомым украинским болельщикам «Брейдабликом» донеччане могут даже выиграть этап лиги. Впрочем, это уже из разряда приятных фантазий. Реальность же проста — очки в предстоящем матче нужны обязательно, и задача эта выглядит вполне выполнимой. «Риека» в нынешнем сезоне не производит сильного впечатления. Хорваты идут в середине турнирной таблицы своего чемпионата и нестабильно выступают в Лиге конференций. В еврокубках команда уже успела уступить армянскому «Ноа» и сыграть вничью с «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара — факт, говорящий сам за себя. Тем не менее списывать «Риеку» со счетов было бы ошибкой. Хорватам также необходимы очки, чтобы улучшить своё положение перед стадией плей-офф и получить более благоприятного соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Риека», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
18 декабря 2025 -
22:00
Риека
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
