Шахтер Донецк

В четверг, 18 декабря, состоится заключительный матч основного раунда Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и хорватская «Риека». Игра пройдет в Кракове (Польша) на поле стадиона «Городской» им. Генрика Реймана, начало в 22:00.

«Шахтер» уже обеспечил себе выход в следующий раунд Лиги конференций, однако для того, чтобы избежать стадии 1/16 финала, «горнякам» необходимо набирать очки в заключительном матче основного раунда. Теоретически существует и куда более амбициозный сценарий: в случае победы «Шахтера» и осечки «Страсбурга» в поединке с хорошо знакомым украинским болельщикам «Брейдабликом» донеччане могут даже выиграть этап лиги. Впрочем, это уже из разряда приятных фантазий. Реальность же проста — очки в предстоящем матче нужны обязательно, и задача эта выглядит вполне выполнимой. «Риека» в нынешнем сезоне не производит сильного впечатления. Хорваты идут в середине турнирной таблицы своего чемпионата и нестабильно выступают в Лиге конференций. В еврокубках команда уже успела уступить армянскому «Ноа» и сыграть вничью с «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара — факт, говорящий сам за себя. Тем не менее списывать «Риеку» со счетов было бы ошибкой. Хорватам также необходимы очки, чтобы улучшить своё положение перед стадией плей-офф и получить более благоприятного соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Риека», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.