Суркис принял решение по тренеру, которое удивило скаутов Динамо
Сотрудники киевского гранда еще недавно искали иностранного тренера
Украинский специалист Игорь Костюк официально назначен главным тренером киевского «Динамо», лишившись статуса «исполняющего обязанности».
По информации источников, такое решение стало неожиданностью для скаутов клуба, которые активно искали иностранного специалиста и не ожидали, что назначение Костюка состоится так быстро.
В таблице Украинской премьер-лиги 2025/26 «Динамо» занимает четвертое место с 26 очками. Свой следующий поединок в чемпионате Украины киевляне проведут 21 февраля против «Руха» в рамках 17-го тура.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Формальная игра в Лиге конференций станет для Андрея Ярмоленко последней в еврокубковой карьере
Британец высказался об украинском чемпионе