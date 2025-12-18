Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис принял решение по тренеру, которое удивило скаутов Динамо
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 23:33 |
2022
0

Суркис принял решение по тренеру, которое удивило скаутов Динамо

Сотрудники киевского гранда еще недавно искали иностранного тренера

18 декабря 2025, 23:33 |
2022
0
Суркис принял решение по тренеру, которое удивило скаутов Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Украинский специалист Игорь Костюк официально назначен главным тренером киевского «Динамо», лишившись статуса «исполняющего обязанности».

По информации источников, такое решение стало неожиданностью для скаутов клуба, которые активно искали иностранного специалиста и не ожидали, что назначение Костюка состоится так быстро.

В таблице Украинской премьер-лиги 2025/26 «Динамо» занимает четвертое место с 26 очками. Свой следующий поединок в чемпионате Украины киевляне проведут 21 февраля против «Руха» в рамках 17-го тура.

По теме:
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18 декабря 2025, 19:10 39
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Ноа. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Формальная игра в Лиге конференций станет для Андрея Ярмоленко последней в еврокубковой карьере

Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18 декабря 2025, 07:22 2
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»

Британец высказался об украинском чемпионе

Карпаты думали назначить новым тренером прославленного коуча из Украины
Футбол | 18.12.2025, 21:20
Карпаты думали назначить новым тренером прославленного коуча из Украины
Карпаты думали назначить новым тренером прославленного коуча из Украины
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18.12.2025, 08:34
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 4
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
18.12.2025, 17:22 6
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 9
Футбол
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
17.12.2025, 15:38 5
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем