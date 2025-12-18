Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ

Мадридский «Реал» может пойти на громкий обмен ради подписания одного из самых талантливых хавбеков Европы. Как сообщают испанские СМИ, «сливочные» готовы включить Арду Гюлера в потенциальную сделку с «Ливерпулем» по Флориану Вирцу.

Турецкий полузащитник потерял стабильное место в основе команды Хаби Алонсо, а его отношения с тренером и конкуренция с Джудом Беллингемом негативно повлияли на игровое время. В клубе не скрывают разочарование формой Гюлера, поэтому вариант с трансфером рассматривается серьезно.

Вирц, который ранее работал с Алонсо в «Байере», не смог в полной мере адаптироваться в АПЛ, и в Мадриде видят в нем идеальное усиление. В то же время сделка выглядит сложной из-за высокой суммы, которую «Ливерпуль» заплатил за немца.