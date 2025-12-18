Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Англия
18 декабря 2025, 20:42 |
1095
0

Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ

Вирц может переехать в Мадрид, а Гюллер – в Ливерпуль

18 декабря 2025, 20:42 |
1095
0
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» может пойти на громкий обмен ради подписания одного из самых талантливых хавбеков Европы. Как сообщают испанские СМИ, «сливочные» готовы включить Арду Гюлера в потенциальную сделку с «Ливерпулем» по Флориану Вирцу.

Турецкий полузащитник потерял стабильное место в основе команды Хаби Алонсо, а его отношения с тренером и конкуренция с Джудом Беллингемом негативно повлияли на игровое время. В клубе не скрывают разочарование формой Гюлера, поэтому вариант с трансфером рассматривается серьезно.

Вирц, который ранее работал с Алонсо в «Байере», не смог в полной мере адаптироваться в АПЛ, и в Мадриде видят в нем идеальное усиление. В то же время сделка выглядит сложной из-за высокой суммы, которую «Ливерпуль» заплатил за немца.

По теме:
Реал Мадрид – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал обратился к ПСЖ после победы в финале Межконтинентального кубка
Флориан Вирц Арда Гюлер Реал Мадрид Ливерпуль трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Футбол | 18 декабря 2025, 07:32 1
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко

Внимание испанского клуба привлекает Александр Пищур

Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Бокс | 18 декабря 2025, 07:22 2
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»
Дерек ЧИСОРА: «То, что делает Усик – неправильно. Я слышал, что он...»

Британец высказался об украинском чемпионе

ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ
Футбол | 18.12.2025, 18:28
ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ
ФОТО. Жена футболиста УПЛ опубликовала снимок голышом. Фигура – топ
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Футбол | 18.12.2025, 17:10
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
Эксперт: «Динамо хотело в основу ЛЧ, а не вышли в плей-офф ЛК. Это дно»
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 18.12.2025, 06:23
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
18.12.2025, 08:05 2
Бокс
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем