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  4. Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Испания
05 мая 2025, 14:53 |
1342
1

Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»

Президент королевского клуба очень ценит Арду Гюллера

05 мая 2025, 14:53 |
1342
1
Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к турецкому полузащитнику Арде Гюлеру:

«Я не продам тебя даже за 100 миллионов евро».

Гюлер в игре с «Сельтой» забил красивый гол и отдал ассист.

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Сельта Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Сельта Арда Гюлер
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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⚒️Вітальок/ назавжди Фан Мурлики😸❤️
Такой бесценный Гюлер в глазах президента 👑🤍Реала, как бесценен ❤️😸Мурлыка в моих глазах!
Я отдал бы любые деньги и богатства на свете🌍, только за возможность дружбы с ним❗Игрока любят за талант, а я Кота - потому что настолько пришелся к душе его образ и стиль! 😊
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