Испания05 мая 2025, 14:53 |
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Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»
Президент королевского клуба очень ценит Арду Гюллера
05 мая 2025, 14:53 |
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В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».
Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После поединка президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к турецкому полузащитнику Арде Гюлеру:
«Я не продам тебя даже за 100 миллионов евро».
Гюлер в игре с «Сельтой» забил красивый гол и отдал ассист.
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Я отдал бы любые деньги и богатства на свете🌍, только за возможность дружбы с ним❗Игрока любят за талант, а я Кота - потому что настолько пришелся к душе его образ и стиль! 😊