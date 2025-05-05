Флорентино ПЕРЕС – игроку Реала: «Не продам тебя даже за 100 миллионов»

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

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После поединка президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к турецкому полузащитнику Арде Гюлеру:

«Я не продам тебя даже за 100 миллионов евро».

Гюлер в игре с «Сельтой» забил красивый гол и отдал ассист.