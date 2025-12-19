Стало известно, сколько заработает сборная Украины, если выйдет на ЧМ-2026
Всем участвующим ассоциациям-членам гарантировано как минимум 10,5 миллионов долларов
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала информацию о сумме призовых, которая будет выплачена всем участниками чемпионата мира в 2026 году.
Совет ФИФА утвердил рекордный фонд в размере 727 миллионов долларов, которые будут распределены между участниками турнира в США, Мексике и Канаде.
Наибольшая часть призового фонда – 655 миллионов долларов – будет выплачена 48 командам-участницам следующим образом:
- Чемпионы: 50 миллионов долларов
- Второе место: 33 миллиона долларов
- Третье место: 29 миллионов долларов
- 4-е место: 27 миллионов долларов
- 5-8 места: 19 миллионов долларов
- 9-16 места: 15 миллионов долларов
- 17-32 места: 11 миллионов долларов
- 33-48 места: 9 миллионов долларов
Кроме того, каждая команда, которая попадет на мундиаль, получит 1,5 миллиона долларов на покрытие расходов по подготовке. Это означает, что всем участвующим ассоциациям-членам гарантировано как минимум 10,5 миллионов долларов за участие в турнире в следующем году.
«Чемпионат мира по футболу 2026 станет прорывным событием с точки зрения его финансового вклада в мировое футбольное сообщество», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации, который состоится 26 марта 2026 года. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания.
