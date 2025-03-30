Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

30 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 29-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Жироной. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Барселона

Команда при Хави вернула себе трофеи, в том числе выиграла в 2023-м году Ла Лигу. Но потом был сезон вообще без трофеев, и такое не простили Хави, при его статусе футбольной легенды и прежних, уже тренерских, заслугах. В итоге решили поставить на более опытного, как наставника, Флика.

У Ханси, по сути, тот же состав, усиленный только Дани Ольмо. Но, с другой стороны, растет и прогрессирует молодежь во главе с Ямалем. Немец уже добыл первый трофей в Каталонии, выиграв Суперкубок, с победами над Атлетиком и Реалом. Но все же главные битвы впереди, от ответного полуфинала кубка - дома с Атлетико были 4:4, - и до Лиги чемпионов, где вышли в 1:4. Упорной остается гонка в Примере. Там в четверг в перенесенном поединке с Осасуной получилось оформить 3:0, правда, из-за участия Иньиго Мартинеса, что пропустил из-за травмы матчи сборных, есть угроза технического поражения.

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Жирона

Клуб выдал невероятный, сенсационный рывок в прошлом сезоне. Тогда команда закончила четвертый год пребывания в Примере (и второй после возвращения туда) на третьей позиции. Но все гадали, насколько после этого сдадут, особенно на фоне ухода ряда звезд во главе с главным бомбардиром, Довбиком.

К сожалению, Мичел Санчес со своими подопечными близки к полному провалу. Дебют в Лиге чемпионов ограничились победой над Слованом, проиграв все остальное. Не менее парадоксальным был провал в кубке - ухитрились уступить Логроньесу, причем серию пенальти проиграли полевому игроку, вынужденно ставшему в ворота. Казалось бы, в Примере мог быть относительно неплохой финиш, но там одна победа и 6 очков в 9 крайних турах и падение уже на 13-е место.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне до этого не выигрывавшие у соседа-гранда игроки Жироны добились двух побед. Но в сентябре Барселона взяла реванш, выиграв на выезде 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для лидера. Согласимся и поставим на то, что он выиграет у кризисного соседа с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,64).