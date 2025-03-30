Украина. Премьер лига30 марта 2025, 10:40 |
56
0
Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 30 марта в 13:00
30 марта 2025, 10:40 |
56
0
В воскресенье, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и «Кривбассом».
Встречу примет стадион «Ворскла» в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – КривбассСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 марта 2025, 08:52 1
Лидером списка стал Мухаммед Али
Бокс | 29 марта 2025, 09:29 0
Дэн Харди считает, что украинский боксер победит американского блогера
Теннис | 29.03.2025, 23:46
Футбол | 30.03.2025, 08:58
Футбол | 30.03.2025, 09:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2025, 00:43 1
29.03.2025, 09:00 1
Теннис
29.03.2025, 23:43 19
29.03.2025, 08:44
29.03.2025, 07:47 19
30.03.2025, 08:32 4
29.03.2025, 00:23 3