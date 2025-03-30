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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 10:40 |
56
0

Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 22-го тура чемпионата Украины состоится 30 марта в 13:00

30 марта 2025, 10:40 |
56
0
Ворскла – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и «Кривбассом».

Встречу примет стадион «Ворскла» в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Ворскла – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ворскла – Кривбасс
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Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Ворскла - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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