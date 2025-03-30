РИЗНЫК: «Уже в ближайшее время они будут помогать Шахтеру»
Дмитрий Ризнык высказался об Алиссоне и Кауане Элиасе
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился мнением о бразильских новичках «горняков» Алиссона и Кауана Элиаса, которые присоединились к донецкому клубу зимой.
– Какого ты мнения о новых бразильцах Шахтера – Элиаса и Алиссона?
– Они оба классные футболисты. Им нужно только время для адаптации. Уже в ближайшее время они будут помогать команде.
В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 балла после 21 сыгранного матча.
Ранее Ризнык поделился эмоциями после матча против «Оболони», где «горняки» одержали убедительную победу.
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