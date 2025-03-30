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  4. РИЗНЫК: «Уже в ближайшее время они будут помогать Шахтеру»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 12:38 | Обновлено 30 марта 2025, 12:42
478
1

РИЗНЫК: «Уже в ближайшее время они будут помогать Шахтеру»

Дмитрий Ризнык высказался об Алиссоне и Кауане Элиасе

30 марта 2025, 12:38 | Обновлено 30 марта 2025, 12:42
478
1
РИЗНЫК: «Уже в ближайшее время они будут помогать Шахтеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился мнением о бразильских новичках «горняков» Алиссона и Кауана Элиаса, которые присоединились к донецкому клубу зимой.

– Какого ты мнения о новых бразильцах Шахтера – Элиаса и Алиссона?

– Они оба классные футболисты. Им нужно только время для адаптации. Уже в ближайшее время они будут помогать команде.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 44 балла после 21 сыгранного матча.

Ранее Ризнык поделился эмоциями после матча против «Оболони», где «горняки» одержали убедительную победу.

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Алиссон Сантана Кауан Элиас Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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Burevestnik
точно-точно...
краще нехай грають Еліаса і Аліссон, 
чим хтось із українців - вони не достойні...
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