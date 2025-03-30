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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 12:04 | Обновлено 30 марта 2025, 12:17
379
1

Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кривбасс в УПЛ

Команды встретятся в 22-м туре УПЛ

30 марта 2025, 12:04 | Обновлено 30 марта 2025, 12:17
379
1
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кривбасс в УПЛ
Ворскла – Кривбасс

В воскресенье, 30 марта, полтавская «Ворскла» сыграет домашний матч против криворожского «Кривбасса» в рамках 22 тура Украинской Премьер-лиги.

Юрий Максимов и Юрий Вернидуб определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч.

Матч между «Ворсклой» и «Кривбассом» пройдет в воскресенье, 30 марта. Старт встречи в Полтаве запланирован на 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.«Кривбасс» находится на 5 строчке с 32 баллами после 19 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Galushka_na_maximalkah
"Цікаво, що у старті Ворскли не знайшлося місця Кулачу"
Цікаво, що ви ж писали, що у товариському матчі Кулач отримав пошкодження, а зараз цього не пам'ятаєте
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