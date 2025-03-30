Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кривбасс в УПЛ

В воскресенье, 30 марта, полтавская «Ворскла» сыграет домашний матч против криворожского «Кривбасса» в рамках 22 тура Украинской Премьер-лиги.

Юрий Максимов и Юрий Вернидуб определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий матч.

Матч между «Ворсклой» и «Кривбассом» пройдет в воскресенье, 30 марта. Старт встречи в Полтаве запланирован на 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 21 сыгранного матча.«Кривбасс» находится на 5 строчке с 32 баллами после 19 сыгранных матчей.