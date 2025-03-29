Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, вероятно, не покинет свой клуб по окончании текущего сезона, несмотря на интерес со стороны нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает The Telegraph, «вишни» уже определились с трансферной стратегией на будущее лето. Она заключается в том, что клуб покинет лишь один или максимум два игрока, которые играют ведущие роли в команде.

В «Борнмуте» уже дали понять, что в одно трансферное окно не отпустят четырех или пятерых футболистов, так как хотят оставаться конкурентоспособными в АПЛ.

Отмечается, что летом английский клуб, вероятно, продаст партнера Забарного в центре обороны – Дина Хейсена, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. На него претендуют «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл», «Бавария» и другие.

Таким образом, шансы на то, что «вишни» будут готовы отпустить и другого столпа своей обороны, будут крайне малы. Учитывая ситуацию с Хейсеном, «Борнмут», безусловно, захочет сохранить украинца.