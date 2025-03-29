Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Украинский защитник вряд ли сменит клубную прописку
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный, вероятно, не покинет свой клуб по окончании текущего сезона, несмотря на интерес со стороны нескольких европейских топ-клубов.
Как сообщает The Telegraph, «вишни» уже определились с трансферной стратегией на будущее лето. Она заключается в том, что клуб покинет лишь один или максимум два игрока, которые играют ведущие роли в команде.
В «Борнмуте» уже дали понять, что в одно трансферное окно не отпустят четырех или пятерых футболистов, так как хотят оставаться конкурентоспособными в АПЛ.
Отмечается, что летом английский клуб, вероятно, продаст партнера Забарного в центре обороны – Дина Хейсена, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. На него претендуют «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл», «Бавария» и другие.
Таким образом, шансы на то, что «вишни» будут готовы отпустить и другого столпа своей обороны, будут крайне малы. Учитывая ситуацию с Хейсеном, «Борнмут», безусловно, захочет сохранить украинца.
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