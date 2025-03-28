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  4. Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 20:22 | Обновлено 28 марта 2025, 21:53
2623
5

Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи

Претензии тренера ЛНЗ были не безосновательны

28 марта 2025, 20:22 | Обновлено 28 марта 2025, 21:53
2623
5
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
ЛНЗ – Полесье

После сегодняшнего поединка 22-го тура чемпионата УПЛ ЛНЗ – «Полесье» главный тренер черкащан Роман Григорчук имел претензии к арбитру относительно забитого в ворота хозяев мяча.

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду на 54-й минуте:

«Наставник ЛНЗ был прав. После подачи углового защитник гостей Эдуард Сарапий придержал кипера хозяев Евгения Кучеренко в площади ворот, что правилами запрещено, и тот не завладел мячом, чем и воспользовался Борис Крушинский.

Нарушение было очевидным, и не знаю, почему арбитр Николай Балакин не наказал Сарапия и не отменил взятие ворот. Не подсказал ему пересмотреть видеозапись этого момента и арбитр VAR Игорь Пасхал. Вот эта ошибка Балакина и привела к поражению черкащан, и недовольство Романа Григорчука понятно.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл «Полесью» 0:1, а тренер черкасской команды Роман Григорчук считает, что мяч забили с фолом, но арбитр даже VAR не посмотрел.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы инсайд Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье Роман Григорчук судьи (арбитры) Мирослав Ступар
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 5
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VovanSidorovi4
У них дисконтная карточка в АТБ.
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+3
Sashko57
Потому что судьи дубовые и их никто не наказывает за результативные ошибки. 
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+3
Iigor6583
Поштовх був, але воротарю потрібно було не мухи відганяти руками, а виносиьи м'яч кулаками разом з ріпою гравця Полісся. А ці балакіни, пасхали ще ті взяточники-корупціонери..
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0
Виктор Алтухов
 Ничего нового: Балакин и Пасхал - давно в лидерах по продажности.
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0
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