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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Во время гола был чистый фол. Сложно это принять»
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 18:19 | Обновлено 28 марта 2025, 18:29
1130
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Во время гола был чистый фол. Сложно это принять»

Наставник ЛНЗ недоволен судейством

28 марта 2025, 18:19 | Обновлено 28 марта 2025, 18:29
1130
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Во время гола был чистый фол. Сложно это принять»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл Полесью 0:1, а тренер черкасской команды Роман Григорчук считает, что мяч забили с фолом, но арбитр даже VAR не посмотрел.

«Сложно принять это поражение. Результат должен быть другим, но что поделать – 1:0 не в нашу пользу. Нужно это пережить, проанализировать и двигать дальше. Конечно, в атаке мы должны играть иначе, намного сильнее, хотя было и много наших ошибок».

«Во время гола рефери VAR должен был подсказать судье, потому что там был чистый фол. Я считаю, что там фол (Сарапий выставил руку – прим), но важно, что судьи считают, что все чисто».

«Что я могу сделать», – сказал Григорчук.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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vbrjkf
Григорчук правий! Гравець "Полісся" відштовхнув воротаря "Чорноморця" в воротарському майданчику. Чистий фол! На дідька той ВАР, якщо він не бачить очевидного!!!
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