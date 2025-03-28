Роман ГРИГОРЧУК: «Во время гола был чистый фол. Сложно это принять»

ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл Полесью 0:1, а тренер черкасской команды Роман Григорчук считает, что мяч забили с фолом, но арбитр даже VAR не посмотрел.

«Сложно принять это поражение. Результат должен быть другим, но что поделать – 1:0 не в нашу пользу. Нужно это пережить, проанализировать и двигать дальше. Конечно, в атаке мы должны играть иначе, намного сильнее, хотя было и много наших ошибок».

«Во время гола рефери VAR должен был подсказать судье, потому что там был чистый фол. Я считаю, что там фол (Сарапий выставил руку – прим), но важно, что судьи считают, что все чисто».

«Что я могу сделать», – сказал Григорчук.