«Расстрою, но я не под кайфом». Игрок Борнмута ответил журналисту

19-летний игрок «Борнмута» Дин Хейсен стал участником подкаста одного из журналистов.

Во время интервью журналист задал футболисту очень странный вопрос.

– Это немного странный вопрос, и, возможно, вы дадите ожидаемый ответ, но ваши глаза говорят, что вы иногда можете покурить траву?

- Это смешно, но многие уже спрашивали меня о подобном, ведь глядя на меня, можно подумать, что я постоянно хочу спать. Но я вас разочарую. Я не под кайфом. Это от моей мамы. У нее были такие сонные глаза, и вот я таким родился.

Я ничего не могу с собой сделать. Это мой естественный вид. Но это не наркотики. Нам нельзя, ведь существует допинг-контроль.

Дин Хейсен перешел в «Борнмут» из «Ювентуса» летом 2024 года и сразу стал основным игроком клуба.