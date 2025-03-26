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Англия
26 марта 2025, 18:30 | Обновлено 26 марта 2025, 18:31
148
0

«Расстрою, но я не под кайфом». Игрок Борнмута ответил журналисту

Дина Хейсена спросили об употреблении наркотиков

26 марта 2025, 18:30 | Обновлено 26 марта 2025, 18:31
148
0
«Расстрою, но я не под кайфом». Игрок Борнмута ответил журналисту
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний игрок «Борнмута» Дин Хейсен стал участником подкаста одного из журналистов.

Во время интервью журналист задал футболисту очень странный вопрос.

– Это немного странный вопрос, и, возможно, вы дадите ожидаемый ответ, но ваши глаза говорят, что вы иногда можете покурить траву?

- Это смешно, но многие уже спрашивали меня о подобном, ведь глядя на меня, можно подумать, что я постоянно хочу спать. Но я вас разочарую. Я не под кайфом. Это от моей мамы. У нее были такие сонные глаза, и вот я таким родился.

Я ничего не могу с собой сделать. Это мой естественный вид. Но это не наркотики. Нам нельзя, ведь существует допинг-контроль.

Дин Хейсен перешел в «Борнмут» из «Ювентуса» летом 2024 года и сразу стал основным игроком клуба.

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Дин Хейсен Борнмут чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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