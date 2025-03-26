Игрок Манчестер Сити предложил свои услуги Реалу. Что ответили в Мадриде?

Центральный защитник английского «Манчестер Сити» Мануель Аканджи планирует покинуть чемпионат Англии и перебраться в другой клуб.

Сообщается, что с помощью агентов 29-летний швейцарец предлагал свои услуги мадридскому «Реалу». Руководство «сливочных» отказало игроку из-за долгосрочной стратегии клуба.

В Мадриде планируют сделать ставку на молодых и перспективных футболистов, которые закроют необходимые позиции на несколько лет. В июле Аканджи исполнится 30 лет, поэтому «Реал» не видит смысла в подписании швейцарца.

Защитник недоволен игровым кризисов в «Манчестер Сити», поэтому ищет для себя новый вызов. Мануэль продолжает восстанавливаться после травмы – этот фактор также может помешать уходу из английского клуба.

В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Контракт Аканджи истекает в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 32 млн евро.