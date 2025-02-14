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Англия
14 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:31
470
1

Новые проблемы Гвардиолы. Основной игрок Ман Сити выбыл на 2,5 месяца

Защитник Мануэль Аканджи получил повреждение

14 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:31
470
1
Новые проблемы Гвардиолы. Основной игрок Ман Сити выбыл на 2,5 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Аканджи

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил серьезное повреждение ноги и будет вынужден перенести операцию. Ожидается, что игрок пропустит около 10 недель.

В нынешнем сезоне 29-летний Аканджи провел 30 матчей и сделал 1 ассист.

Команда Жузепа Гваридиолы находится в непростой ситуации в АПЛ (пятое место) и в Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» проиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 2:3.

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Манчестер Сити Мануэль Аканджи Английская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: BBC
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Mark4854590
На жаль, травми це невід'ємна частина футболу. Тим більше, що футболісти топклубів грають дуже багато матчів за сезон
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