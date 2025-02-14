Англия14 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:31
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Новые проблемы Гвардиолы. Основной игрок Ман Сити выбыл на 2,5 месяца
Защитник Мануэль Аканджи получил повреждение
14 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 14 февраля 2025, 16:31
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил серьезное повреждение ноги и будет вынужден перенести операцию. Ожидается, что игрок пропустит около 10 недель.
В нынешнем сезоне 29-летний Аканджи провел 30 матчей и сделал 1 ассист.
Команда Жузепа Гваридиолы находится в непростой ситуации в АПЛ (пятое место) и в Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» проиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 2:3.
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На жаль, травми це невід'ємна частина футболу. Тим більше, що футболісти топклубів грають дуже багато матчів за сезон
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