Новые проблемы Гвардиолы. Основной игрок Ман Сити выбыл на 2,5 месяца

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил серьезное повреждение ноги и будет вынужден перенести операцию. Ожидается, что игрок пропустит около 10 недель.

В нынешнем сезоне 29-летний Аканджи провел 30 матчей и сделал 1 ассист.

Команда Жузепа Гваридиолы находится в непростой ситуации в АПЛ (пятое место) и в Лиге чемпионов, где «Манчестер Сити» проиграл первый матч плей-офф Лиги чемпионов «Реалу» со счетом 2:3.