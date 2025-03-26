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  4. Шанс для Лунина? Известно, сможет ли сыграть Куртуа в следующей игре Реала
Испания
26 марта 2025, 18:20 |
548
0

Шанс для Лунина? Известно, сможет ли сыграть Куртуа в следующей игре Реала

Тренерский штаб королевского клуба может предоставить бельгийцу дополнительный отдых

26 марта 2025, 18:20 |
548
0
Шанс для Лунина? Известно, сможет ли сыграть Куртуа в следующей игре Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 29 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации издания Marca, тренерский штаб королевского клуба не хочет рисковать бельгийским вратарем Тибо Куртуа, который находится лишь в процессе восстановления от переутомления мышц, поэтому с большой вероятностью может выпустить в стартовом составе на эту игру украинца Андрея Лунина.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв «на ноль».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Леганес Тибо Куртуа травма Реал - Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Marca
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