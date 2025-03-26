Шанс для Лунина? Известно, сможет ли сыграть Куртуа в следующей игре Реала

В субботу, 29 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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По информации издания Marca, тренерский штаб королевского клуба не хочет рисковать бельгийским вратарем Тибо Куртуа, который находится лишь в процессе восстановления от переутомления мышц, поэтому с большой вероятностью может выпустить в стартовом составе на эту игру украинца Андрея Лунина.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 10 поединков на клубном уровне, пропустив 13 голов и 4 раза сыграв «на ноль».