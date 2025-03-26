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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 18:11 |
398
0

Фактор Мудрика и сборная. В Полесье рассказали о трансфере Назаренко

Клуб решил придержать своего лидера

26 марта 2025, 18:11 |
398
0
Фактор Мудрика и сборная. В Полесье рассказали о трансфере Назаренко
ФК Полесье. Александр Назаренко

Шеф-скаут Полесья Анатолий Волков рассказал, что зимой клуб мог продать хавбека Александра Назаренко в Турцию (сообщалось об интересе Трабзонспора) и Египет, однако пока решил придержать игрока.

В Полесье надеются, что выступления в сборной Украины, где на позиции Назаренко сейчас дисквалифицирован Михаил Мудрик, могут поднять цену на футболиста.

«Для нас это важный футболист. Нам нужны спортивные результаты в этом сезоне. Второй фактор, мы понимали, что это игрок национальной сборной Украины, и шансы получать там игровую практику на позиции левого вингера, учитывая обстоятельства и ситуацию с Мудриком, повысились. Это тоже фактор для потенциального увеличения трансферной стоимости. Третий фактор, что у него хорошая статистика в этом сезоне – голы плюс передачи и большая вероятность улучшить эту статистику».

«Четвертый фактор, если мы получим право на участие в еврокубках, это еще одна витрина для того, чтобы футболистов презентовать миру, и в таком случае целесообразно ли было продавать его сейчас? Я не уверен. Решал, конечно, президент клуба. Мы договаривалисб с клубом, разговаривали, были элементы торга, но сейчас ситуация такая. И мне кажется, что мы точно не в проигрышной позиции по результатам этой ситуации. Как сложится дальше – увидим».

«В любом случае, мы в выигрышной ситуации, потому что если Назаренко с нами, у нас есть крутой украинский футболист, вингер с левой ногой. Легко ли найти ему замену? Если мы продадим его за хорошие деньги, мы тоже в выигрышной позиции», – сказал Волков.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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