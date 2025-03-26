ВИНИСИУС о фиаско с Аргентиной: «Я не хочу проигрывать на ЧМ-2026»

Сборная Бразилии проиграла Аргентине 1:4 в матче отбора на ЧМ-2026, продлив серию без побед над историческим соперником до пяти встреч.

Форвард Винисиус Жуниор считает, что бразильцам нужно изменить подход к делу.

«Все в сборной Бразилии сыграли плохо, а Аргентина провела хороший матч, порадовали своих фанов. Нам в сборной Бразилии нужно многое обдумать, потому что давление увеличивается. Болельщики хотят, чтобы мы выигрывали».

«До чемпионата мира остался один год, а я не хочу проигрывать на чемпионате мира. Мне кажется, нам многое следует переосмыслить, чтобы показать себя на ЧМ», – сказал Винисиус.

Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на 4-й позиции и еще не вышла на ЧМ-2026.