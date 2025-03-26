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  4. ВИНИСИУС о фиаско с Аргентиной: «Я не хочу проигрывать на ЧМ-2026»
Чемпионат мира
26 марта 2025, 18:58 | Обновлено 26 марта 2025, 19:32
804
3

ВИНИСИУС о фиаско с Аргентиной: «Я не хочу проигрывать на ЧМ-2026»

Форвард считает, что нужно что-то менять

26 марта 2025, 18:58 | Обновлено 26 марта 2025, 19:32
804
3
ВИНИСИУС о фиаско с Аргентиной: «Я не хочу проигрывать на ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Сборная Бразилии проиграла Аргентине 1:4 в матче отбора на ЧМ-2026, продлив серию без побед над историческим соперником до пяти встреч.

Форвард Винисиус Жуниор считает, что бразильцам нужно изменить подход к делу.

«Все в сборной Бразилии сыграли плохо, а Аргентина провела хороший матч, порадовали своих фанов. Нам в сборной Бразилии нужно многое обдумать, потому что давление увеличивается. Болельщики хотят, чтобы мы выигрывали».

«До чемпионата мира остался один год, а я не хочу проигрывать на чемпионате мира. Мне кажется, нам многое следует переосмыслить, чтобы показать себя на ЧМ», – сказал Винисиус.

Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на 4-й позиции и еще не вышла на ЧМ-2026.

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Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Falko
Свіні, забий, вони всі расисти.
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Victor673256ua
"Я не хочу програвати на чемпіонаті світу" То не їдь)
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0
Saar
Щотв Реалі ти більше балакати, ніж нормально граєш, що у збірній.
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0
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