ВИНИСИУС о фиаско с Аргентиной: «Я не хочу проигрывать на ЧМ-2026»
Форвард считает, что нужно что-то менять
Сборная Бразилии проиграла Аргентине 1:4 в матче отбора на ЧМ-2026, продлив серию без побед над историческим соперником до пяти встреч.
Форвард Винисиус Жуниор считает, что бразильцам нужно изменить подход к делу.
«Все в сборной Бразилии сыграли плохо, а Аргентина провела хороший матч, порадовали своих фанов. Нам в сборной Бразилии нужно многое обдумать, потому что давление увеличивается. Болельщики хотят, чтобы мы выигрывали».
«До чемпионата мира остался один год, а я не хочу проигрывать на чемпионате мира. Мне кажется, нам многое следует переосмыслить, чтобы показать себя на ЧМ», – сказал Винисиус.
Бразилия в латиноамериканской группе отбора идет на 4-й позиции и еще не вышла на ЧМ-2026.
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