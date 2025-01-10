Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Тоттенхэма завершил карьеру в 23 года из-за травмы
Англия
10 января 2025, 01:23 | Обновлено 10 января 2025, 02:28
49
0

Экс-игрок Тоттенхэма завершил карьеру в 23 года из-за травмы

Также английский хавбек выступал в аренде за клуб «Олдхэм»

10 января 2025, 01:23 | Обновлено 10 января 2025, 02:28
49
0
Экс-игрок Тоттенхэма завершил карьеру в 23 года из-за травмы
ФК Тоттенхэм. Джеми Боуден

Экс-игрок «Тоттенхэма» Джеми Боуден завершил карьеру в 23 года из-за травмы. Также английский хавбек выступал в аренде за клуб «Олдхэм». В соцсетях он написал:

«К сожалению, моя футбольная карьера подошла к концу. 13 августа 2022 года я получил травму лодыжки, которая в конце концов разрушила мою перспективную и интересную карьеру впереди.

В первую очередь я благодарен за то, что мог называть себя профессиональным футболистом и за возможность забить профессиональный гол во время аренды в «Олдхеме». Я начал гонять мяч в очень раннем возрасте и наслаждался каждым моментом. Просто жалко, что я так и не смог полностью раскрыть свой потенциал на поле.

С того времени я узнал много нового. Я понял, что ментальное здоровье реально и насколько мощным оно может быть. Моя любовь к игре глубока, футбол в моей ДНК, а мое желание помогать – чрезвычайно сильным.

Бог всегда с нами. Я хочу поблагодарить людей, которые оставались рядом со мной в этот сложный период, и тех, кто поддерживал меня во время моих игровых дней. С нетерпением жду того, куда меня приведет этот прекрасный вид спорта дальше».

По теме:
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
ФОТО. Жена звезды Ман Сити передумала подавать на развод из-за денег?
ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон подписал защитника Реймса за 18 миллионов евро
Тоттенхэм завершение карьеры Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олдхэм травма
Николай Степанов Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Биатлон | 09 января 2025, 16:30 21
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20

Пробились в персьют также Кристина Дмитренко и Дарина Чалык

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 10 января 2025, 01:44 0
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 10 января в 21:30 по Киеву

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09.01.2025, 09:16
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»
Война | 09.01.2025, 21:14
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Делаю все, чтобы война завершилась в этом году»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
Динамо чемпион, Пушич аут, Роналду сменит клуб, Анчелотти покинет Реал
08.01.2025, 11:50 49
Футбол
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
08.01.2025, 00:16 1
Бокс
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
«Он дурак?» Реакция фанатов ПСЖ на отказ Забарного от трансфера
08.01.2025, 11:40 13
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем