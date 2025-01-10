Экс-игрок Тоттенхэма завершил карьеру в 23 года из-за травмы

Экс-игрок «Тоттенхэма» Джеми Боуден завершил карьеру в 23 года из-за травмы. Также английский хавбек выступал в аренде за клуб «Олдхэм». В соцсетях он написал:

«К сожалению, моя футбольная карьера подошла к концу. 13 августа 2022 года я получил травму лодыжки, которая в конце концов разрушила мою перспективную и интересную карьеру впереди.

В первую очередь я благодарен за то, что мог называть себя профессиональным футболистом и за возможность забить профессиональный гол во время аренды в «Олдхеме». Я начал гонять мяч в очень раннем возрасте и наслаждался каждым моментом. Просто жалко, что я так и не смог полностью раскрыть свой потенциал на поле.

С того времени я узнал много нового. Я понял, что ментальное здоровье реально и насколько мощным оно может быть. Моя любовь к игре глубока, футбол в моей ДНК, а мое желание помогать – чрезвычайно сильным.

Бог всегда с нами. Я хочу поблагодарить людей, которые оставались рядом со мной в этот сложный период, и тех, кто поддерживал меня во время моих игровых дней. С нетерпением жду того, куда меня приведет этот прекрасный вид спорта дальше».