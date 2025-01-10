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  4. РОДРИГО: «Мы хотим завоевать титул Суперкубка Испании»
Испания
10 января 2025, 04:37 |
20
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РОДРИГО: «Мы хотим завоевать титул Суперкубка Испании»

«Реал» в полуфинале турнира переиграл «Мальорку»

10 января 2025, 04:37 |
20
0
РОДРИГО: «Мы хотим завоевать титул Суперкубка Испании»
ФК Реал Мадрид. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго поразмышлял касательно победы над «Мальоркой» (3:0) та выхода в финал Суперкубка Испании.

«Я в восторге от победы и еще в восторге от своего гола, ведь надел эту футболку в свой день рождения. Я был сосредоточен на том, чтобы забить, и я благодарен Лукасу за его голевую передачу, которая была идеальной.

В первом тайме мы играли хорошо, несмотря на то, что не забили. Во втором тайме мы продолжали настаивать на своем, и вот – гол пришел. Мы все были преданы своему делу, защищались вместе и отдавали все силы. Мы совершенствуемся с каждым днем ​​и хотим выиграть первый титул в новом году, чтобы повысить нашу уверенность на оставшуюся часть сезона.

Финал против «Барселоны» будет сложным, но мы готовы и хотим завоевать титул Суперкубка Испании», – высказался Родриго.

В финальной дуэли мадридский клуб встретится с «Барселоной», которая прошла «Атлетик» Бильбао (2:0). Игра за трофей состоится 12 января.

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Родриго Гоес Реал Мадрид Мальорка Суперкубок Испании по футболу Барселона
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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