Цыганков получит в партнеры в Жирону экс-звезду Реала, у которого пять ЛЧ

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро не входит в планы главного тренера «Реала» Рубена Аморима и может зимой покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Каземиро начала проявлять каталонская «Жирона». Каталонцы вряд ли смогут оформить полноценный трансфер, поэтому аренда до завершения сезона является наиболее вероятным вариантом.

Каземиро имеет опыт игры в Ла Лиге, где десять лет играл за «Реал», выиграв пять ЛЧ.

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.