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  4. Цыганков получит в партнеры в Жирону экс-звезду Реала, у которого пять ЛЧ
Испания
10 января 2025, 03:44 |
254
0

Цыганков получит в партнеры в Жирону экс-звезду Реала, у которого пять ЛЧ

На Каземиро нацелилась «Жирона»

10 января 2025, 03:44 |
254
0
Цыганков получит в партнеры в Жирону экс-звезду Реала, у которого пять ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро не входит в планы главного тренера «Реала» Рубена Аморима и может зимой покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, большой интерес к Каземиро начала проявлять каталонская «Жирона». Каталонцы вряд ли смогут оформить полноценный трансфер, поэтому аренда до завершения сезона является наиболее вероятным вариантом.

Каземиро имеет опыт игры в Ла Лиге, где десять лет играл за «Реал», выиграв пять ЛЧ.

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 22 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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