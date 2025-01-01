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Англия
01 января 2025, 17:40 | Обновлено 01 января 2025, 18:30
1254
1

Еще один на выход. Манчестер Юнайтед избавится от бразильца

Красные дьяволы готовят кадровую чистку

01 января 2025, 17:40 | Обновлено 01 января 2025, 18:30
1254
1
Еще один на выход. Манчестер Юнайтед избавится от бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летнего бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро планируют выставить на трансфер, поскольку клуб стремится уменьшить расходы на заработную плату.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Юнайтед» попытается продать игрока уже этой зимой. Если это не удастся, трансфер обязательно состоится летом.

По данным аналитического портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Каземиро составляет 12 миллионов евро.

Кроме того, Романо отмечает, что клуб уведомил Кристиана Эриксена, что датский полузащитник не получит нового контракта.

Что касается Каземиро, его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы Фабрицио Романо
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
Та  всіх прощайте. Аморім сам буде бігати по полю з керівництвом МЮ 🤣🤣
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