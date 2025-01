Еще один на выход. Манчестер Юнайтед избавится от бразильца

32-летнего бразильского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро планируют выставить на трансфер, поскольку клуб стремится уменьшить расходы на заработную плату.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Юнайтед» попытается продать игрока уже этой зимой. Если это не удастся, трансфер обязательно состоится летом.

По данным аналитического портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Каземиро составляет 12 миллионов евро.

Кроме того, Романо отмечает, что клуб уведомил Кристиана Эриксена, что датский полузащитник не получит нового контракта.

Что касается Каземиро, его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2026 года.

🚨🇧🇷 Not only Eriksen and Lindelof. Casemiro could also leave Manchester United in January or summer window.



The club must sell players in order to bring in new ones and the Brazilian midfielder remains available in case of good proposal. pic.twitter.com/LIIIlcNmz3