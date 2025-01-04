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  4. «Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 11:03 |
2515
5

«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым

Юрий Вирт в молодости попал под горячую руку президента «Шахтера»

04 января 2025, 11:03 |
2515
5
«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым
Ринат Ахметов

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Юрий Вирт вспомнил встречу с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым:

«Перед игрой Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер (3:2) в 2000 году мы попали под горячую руку Рината Ахметова. Мы не правы были, и это действительно так было. Я еще молодой футболист был, неопытный. Это на базе было, в его кабинете. Такой был жесткий разговор, когда все футболисты были. Можно сказать, хорошо встряхнул.

Действительно ли он назвал меня обезьяной? Да, было такое даже. Обезьяна, если я там прыгал в воротах, понимаете. Но это наша была вина, мы даже такой разговор заслужили».

Ранее Ринат Ахметов подвел итоги 2024 года.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ринат Ахметов
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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samird
Ти не мавпа, Юра. Ти вівця. Господар відшмагав своїх холопів. Але "він все правильно зробив,: бо ми самі винні, що засмутили пана".
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+2
mini.f
Еще задолго до 2014 года в Шахтера практиковалось строптивых игроков сажать "на подвал" . Не буду называть фамилию игрока, он меня попросил не афишировать эту историю, но его держали почти месяц таким способом, чтобы он отказался от денег, которые ему должны были по контракту. Кстати, с Матузалемом тоже была похожая история, почему он и слинял с Шахтера.
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0
Falko
О, Ренат, виявляється, расизд? )
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0
Fuz1982z
а може наоборот
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0
Андрей Московец
а потом удивляетесь, "че это у нас менталитет рабский такой?"
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-2
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