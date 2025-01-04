«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Юрий Вирт вспомнил встречу с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым:

«Перед игрой Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер (3:2) в 2000 году мы попали под горячую руку Рината Ахметова. Мы не правы были, и это действительно так было. Я еще молодой футболист был, неопытный. Это на базе было, в его кабинете. Такой был жесткий разговор, когда все футболисты были. Можно сказать, хорошо встряхнул.

Действительно ли он назвал меня обезьяной? Да, было такое даже. Обезьяна, если я там прыгал в воротах, понимаете. Но это наша была вина, мы даже такой разговор заслужили».

Ранее Ринат Ахметов подвел итоги 2024 года.