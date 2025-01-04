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  4. Барселона нашла «нового Ламина Ямаля». Он стоит 30 миллионов евро
Испания
04 января 2025, 10:52 |
339
1

Барселона нашла «нового Ламина Ямаля». Он стоит 30 миллионов евро

Эллис Бен Сегир может покинуть «Монако»

04 января 2025, 10:52 |
339
1
Барселона нашла «нового Ламина Ямаля». Он стоит 30 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллис Бен Сегир

Каталонская «Барселона» интересуется марокканским виноером французского «Монако» Эллисом Бен Сегиром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает 19-летнего футболиста «новым Ламином Ямалем» и уже ведет переговоры по его подписанию.

В сезоне 2024/25 Эллис Бен Сегир провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ла Лига все-таки разрешила «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо.

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Монако Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Ламин Ямал
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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zhyr
А може це новий Фаті?))
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