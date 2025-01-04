Барселона нашла «нового Ламина Ямаля». Он стоит 30 миллионов евро

Каталонская «Барселона» интересуется марокканским виноером французского «Монако» Эллисом Бен Сегиром, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» считает 19-летнего футболиста «новым Ламином Ямалем» и уже ведет переговоры по его подписанию.

В сезоне 2024/25 Эллис Бен Сегир провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ла Лига все-таки разрешила «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо.