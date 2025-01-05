Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство

Минувший год стал историческим для «Аталанты». Бергамаски завершили прошлый сезон в четверке лучших команд Италии и выиграли Лигу Европы, разгромив в финале непобедимый «Байер». Команда Джан Пьеро Гасперини стала одной из главных загадок прошлого сезона. Никто не знал, как оценивать дальнейшие перспективы «Аталанты». Была ли минувшая кампания вспышкой или началом светлого будущего клуба?

Бергамаски уже давно являются крепкой командой, способной выйти в Лигу чемпионов, но по-настоящему прорывным стал лишь прошлый сезон. Сомнения оставались и в начале нынешней кампании. Всего за несколько дней до закрытия трансферного окна «Аталанту» покинул полузащитник Тен Копмейнерс, который имел важное значение для команды. В принципе, было понятно, что голландец покинет клуб, поскольку он сам настаивал на трансфере, но его потеря все равно считалась существенной.

Вместе с тем тяжелые травмы получили защитник Джорджо Скальвини и нападающий Джанлука Скамакка. Оба являются важными игроками для команды. Скальвини обратил на себя внимание топ-клубов, а Скамакка в прошлом сезоне забил солидные 19 голов во всех турнирах. Казалось, что с такими потерями бергамаскам будет тяжело повторить успех предыдущего сезона.

«Аталанта» стартовала в новой кампании не лучшим образом. Бергамаски разгромили «Лечче» в первом матче сезона, забив сопернику 4 безответных гола. Однако после этого подопечные Гасперини сначала уступили «Торино» (1:2), после чего без шансов проиграли «Интеру» (0:4). Потом после победы снова пошли потери очков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

В конце сентября «Аталанта» располагалась в середине турнирной таблицы Серии А и не показывала намерений вступить в борьбу за скудетто. Да никто ее всерьез и не рассматривал, поскольку были более интересные претенденты. Например, «Наполи» под руководством Антонио Конте. «Интер» тоже никто не списывает со счетов. Более того, «нерадзурри» являются основными претендентами на чемпионство по версии букмекеров.

Однако вскоре бергамаски напомнили о себе и выдали серию из 11-ти побед подряд – лучшую в истории клуба. Впечатляющая серия продлилась с октября до конца года, пока подопечные Гасперини не сыграли вничью с «Лацио» (1:1). Кроме того, «Аталанта» забила 125 голов в 2024-м году, установив клубный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен тоже при Гасперини в 2021-м году, когда бергамаски записали на свой счет 123 мяча.

Благодаря этому рывку «Аталанта» поднялась на вершину турнирной таблицы и ведет борьбу за лидерство с «Интером» и «Наполи». Если в начале сезона бергамасков не рассматривали всерьез для битвы за скудетто, то сейчас их считают реальными претендентам на чемпионство. Конечно, у команды Гасперини серьезные соперники, но даже в Италии отмечают, что шансы на титул есть.

При Гасперини «Аталанта» всегда была командой в лучшем понимании этого слова. По крайней мере, специалист постоянно пытался сделать из группы игроков настоящий коллектив, но ему часто мешали ограниченные ресурсы. Академия бергамасков считается одной из лучших в Европе. Однако им сложно удерживать талантливых игроков, если за ними приходят топ-клубы, и сложно конкурировать с теми же клубами в борьбе за других футболистов.

Даже сейчас «Аталанта» занимает только 8-е место в Серии А по величине зарплатной ведомости. Но наконец-то это перестало мешать бергамаскам. Наконец-то у Гасперини появилась та глубина состава, которой ему не хватало раньше для того, чтобы сохранять стабильность результатов на протяжении всего сезона.

Важно то, что «Аталанта» сохранила в своем составе практически всех важных игроков с прошлого сезона. Из заметных футболистов ушел только Копмейнерс, но сейчас можно сказать, что этот трансфер оказался выгодным для бергамасков. Они продали голландца «Ювентусу» почти за 55 млн евро. Тем самым они завернули деньги, потраченные на Шарля де Кетеларе и Матео Ретеги.

Оба трансфера стоили того, чтобы их осуществили. К тому же потерю Копмейнерса удалось заменить коллективными усилиями. В центре поля у «Аталанты» есть надежные Марио Пашалич, Эдерсон и Мартен де Рон, которые качественно выполняют свои функции. Особенно на общем фоне выделяется бразилец, который одинаково хорошо действует при развитии своих атак и прерыванию чужих. Не зря говорят о том, что в «Манчестер Сити» может появиться еще один Эдерсон.

Бергамаски очень эффективны в атаке, несмотря на отсутствие Скамакки. Важный момент заключается в том, что остался Адемола Лукман, хотя казалось, что он перейдет в топ-клуб, особенно после хет-трика в финале Лиги Европы. Но нигериец остался – и уже забил 12 голов во всех турнирах. Большим успехом оказался также трансфер Ретеги, который быстро освоился в «Аталанте».

Матео стал лучшим бомбардиром команды по итогам первой половины сезона, записав на свой счет 14 забитых мячей во всех турнирах. Ретеги является одним из лучших бомбардиров Серии А, а в топ-5 сразу 2 представителя бергамасков, чем не может похвастаться больше никакая команда. «Аталанта» также правильно поступила, выкупив де Кетеларе у «Милана». Бельгиец провалился на «Сан-Сиро», но вырос под руководством Гасперини и сейчас является важным элементом атаки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе (слева) является важным элементом атаки бергамасков

Ретеги, Лукман и де Кетеларе хорошо взаимодействуют и представляют собой эффектное атакующее трио. Кто-то из этой тройки регулярно забивает каждые 45 минут. Атака у «Аталанты» действительно на высоте. Бергамаски занимают 2-е место в Серии А по количеству голов (43), уступая только «Интеру» (45), и лидируют по количеству ударов (223). Стоит отметит также подписание Николо Дзаньоло на правах аренды. Скандальный итальянец принял роль игрока ротации, помогая команде голами и результативными передачами.

Пример с Дзаньоло показателен на самом деле. Если Гасперини смог приручить даже такого игрока с непростым характером, то остальные тем более будут следовать его идеям. У «Аталанты» наконец-то собрался такой состав, где все игроки понимают свои роли и могут заменять друг друга без потери качества. Это заметил также и бывший футболист бергамасков Алехандро Гомес. В недавнем интервью он отметил, что сейчас у Гасперини есть та глубина, которой ему не хватало прежде.

В защите «Аталанта» не так эффективна, как в атаке. Бергамаски пропускают в среднем 1,11 гола за матч. Это немало. «Интер», «Фиорентина», «Ювентус» и «Наполи» пропускают менее одного мяча за игру, а «Милан» – ровно один. Но могло быть и больше, если бы не персональная опека, которой привержен Гасперини. Особенно хорош в этом плане высокий и мощный защитник Исак Хин.

Швед способен остановить большинство форвардов Серии А. Примечательно, что бергамаски теряют очки в основном в тех матчах, в которых он не играет. Но «Аталанта» не зависит от одного игрока. Сейчас это целостный коллектив, который продолжает прогрессировать под руководством Гасперини. Если бергамаски и вторую половину сезона проведут так же эффективно, тогда скудетто будет реальной целью.

Cергей ЗАВАЛКО