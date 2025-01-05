Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени разочаровал испанский гранд, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист не сделал такого прыжка в развитии, которого от него ждали. После того, как Тони Кроос завершил карьеру, в «Реале» чувствуют проблему с организацией игры в центре поля. Эту проблему Орельен не решает. От игрока планируют избавиться летом.

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к игроку, что дает возможность в случае переезда француза в Англии, вернуть потраченные на него 80 миллионов евро и сразу же их реинвестировать в усиление полузащиты.

Ранее сообщалось о том, что стало известно количество матчей, которое пропустит Винисиус.