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Испания
05 января 2025, 10:27 |
2004
0

Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом

Орельен Тчуамени разочаровал мадридский гранд

05 января 2025, 10:27 |
2004
0
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени разочаровал испанский гранд, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист не сделал такого прыжка в развитии, которого от него ждали. После того, как Тони Кроос завершил карьеру, в «Реале» чувствуют проблему с организацией игры в центре поля. Эту проблему Орельен не решает. От игрока планируют избавиться летом.

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к игроку, что дает возможность в случае переезда француза в Англии, вернуть потраченные на него 80 миллионов евро и сразу же их реинвестировать в усиление полузащиты.

Ранее сообщалось о том, что стало известно количество матчей, которое пропустит Винисиус.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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