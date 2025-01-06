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  4. Два защитника? Известно, какие позиции собирается усилить Динамо
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 10:41 |
1056
0

Два защитника? Известно, какие позиции собирается усилить Динамо

Руководство киевского клуба определилось с трансферными приоритетами

06 января 2025, 10:41 |
1056
0
Два защитника? Известно, какие позиции собирается усилить Динамо
УПЛ. Богдан Слюбик

Киевское «Динамо» определилось с позициями, которые планирует усилить во время ближайшего трансферного окна.

Руководство столичного клуба рассматривает кандидатуры центрального и правого защитников, вингера, а также форварда. Сообщается, что «Динамо» не планирует тратить огромные средства на подписания новых футболистов и будет тщательно обдумывать возможные трансферы.

На предстоящих тренировочных сборах киевский клуб собирается просмотреть двух центральных защитников – украинца Богдана Слюбика и южноафриканца Име Окона. Если кто-то из этих игроков впечатлит руководство, только тогда будет подписан полноценный контракт.

Кроме этого, «Динамо» планирует сосредоточится на арендах без права обязательного выкупа.

Подопечные Александра Шовковского отправились в Турцию, где проведут учебно-тренировочные сборы. «Динамо» планирует сыграть четыре контрольных поединка.

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Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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