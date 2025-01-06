Два защитника? Известно, какие позиции собирается усилить Динамо

Киевское «Динамо» определилось с позициями, которые планирует усилить во время ближайшего трансферного окна.

Руководство столичного клуба рассматривает кандидатуры центрального и правого защитников, вингера, а также форварда. Сообщается, что «Динамо» не планирует тратить огромные средства на подписания новых футболистов и будет тщательно обдумывать возможные трансферы.

На предстоящих тренировочных сборах киевский клуб собирается просмотреть двух центральных защитников – украинца Богдана Слюбика и южноафриканца Име Окона. Если кто-то из этих игроков впечатлит руководство, только тогда будет подписан полноценный контракт.

Кроме этого, «Динамо» планирует сосредоточится на арендах без права обязательного выкупа.

Подопечные Александра Шовковского отправились в Турцию, где проведут учебно-тренировочные сборы. «Динамо» планирует сыграть четыре контрольных поединка.