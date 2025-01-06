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  4. Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 11:02 |
2749
0

Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом

Соглашение оценивается в 15 миллионов в валюте

06 января 2025, 11:02 |
2749
0
Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
УПЛ

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

По информации ТаТоТаке, соглашение между владельцами клубов Владимиром Маткивским и Григорием Козловским оценивается в примерно 15 миллионов евро в валюте.

Также «Рух» получит процент от будущей продажи «Карпатами» каждого воспитанника «желто-черных».

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Владимир Маткивский чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Григорий Козловский ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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