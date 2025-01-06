Украина. Премьер лига06 января 2025, 11:02 |
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Серьезная сумма. Известно, сколько Карпаты заплатили за слияние с Рухом
Соглашение оценивается в 15 миллионов в валюте
06 января 2025, 11:02 |
2749
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31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.
По информации ТаТоТаке, соглашение между владельцами клубов Владимиром Маткивским и Григорием Козловским оценивается в примерно 15 миллионов евро в валюте.
Также «Рух» получит процент от будущей продажи «Карпатами» каждого воспитанника «желто-черных».
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