Испания06 января 2025, 10:50 |
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Тренер известного украинского клуба назвал своего победителя Золотого мяча
Андрей Анищенко поставил бы на первое место Винисиуса
06 января 2025, 10:50 |
472
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Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко высказался относительно церемонии награждения «Золотого мяча» 2024 года:
«Относительно «Золотого мяча» – его получил тот, кто получил, кто был лучшим (Родри – прим.). Хотя лично я поставил бы на первое место Винисиуса Жуниора».
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
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