Тренер известного украинского клуба назвал своего победителя Золотого мяча

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко высказался относительно церемонии награждения «Золотого мяча» 2024 года:

«Относительно «Золотого мяча» – его получил тот, кто получил, кто был лучшим (Родри – прим.). Хотя лично я поставил бы на первое место Винисиуса Жуниора».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.