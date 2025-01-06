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  4. Тренер известного украинского клуба назвал своего победителя Золотого мяча
Испания
06 января 2025, 10:50 |
472
0

Тренер известного украинского клуба назвал своего победителя Золотого мяча

Андрей Анищенко поставил бы на первое место Винисиуса

06 января 2025, 10:50 |
472
0
Тренер известного украинского клуба назвал своего победителя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер харьковского «Металлиста» Андрей Анищенко высказался относительно церемонии награждения «Золотого мяча» 2024 года:

«Относительно «Золотого мяча» – его получил тот, кто получил, кто был лучшим (Родри – прим.). Хотя лично я поставил бы на первое место Винисиуса Жуниора».

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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