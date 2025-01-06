Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 18 касаний мяча, 9 потерь. Как сыграл Довбик в матче против Лацио?
Италия
06 января 2025, 10:03 | Обновлено 06 января 2025, 10:11
649
0

18 касаний мяча, 9 потерь. Как сыграл Довбик в матче против Лацио?

Украинский форвард помог «Роме» победить в матче чемпионата

06 января 2025, 10:03 | Обновлено 06 января 2025, 10:11
649
0
18 касаний мяча, 9 потерь. Как сыграл Довбик в матче против Лацио?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

5 января в матче 19-го тура итальянской Серии А сыграли «Рома» и «Лацио» – подопечные Клаудио Раньери победили со счетом 2:0.

Форвард украинской «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями, однако принял участие в атаках, которые привели к забитым мячам.

В этом поединке Довбик отметился такими показателями:

  • сделал 18 касаний мяча;
  • отдал 12 передач (семь точных);
  • выиграл одну дуэль в воздухе (из двух);
  • девять раз потерял мяч;
  • дважды сфолил.

«Рома» набрала 23 балла и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Болоньи» на выезде. Поединок 20-го тура состоится 12 января в 19:00.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

По теме:
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
«Заслуженные овации». В Италии назвали лучшего игрока в матче Ромы и Лацио
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лацио Рома - Лацио Артем Довбик Клаудио Раньери SofaScore
Микола Титюк Источник: SofaScore
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене
Теннис | 05 января 2025, 10:28 24
Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене
Первая ракетка Соболенко едва не опозорилась в финале турнира в Брисбене

Арина обыграла Полину Кудерметову в трех сетах в решающем матче пятисотника в Австралии

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 06 января 2025, 08:59 0
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 января в 22:00 по Киеву

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06.01.2025, 01:47
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Футбол | 05.01.2025, 10:27
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Бокс | 06.01.2025, 09:05
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 3
Футбол
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
04.01.2025, 08:52 6
Хоккей
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем