18 касаний мяча, 9 потерь. Как сыграл Довбик в матче против Лацио?

5 января в матче 19-го тура итальянской Серии А сыграли «Рома» и «Лацио» – подопечные Клаудио Раньери победили со счетом 2:0.

Форвард украинской «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями, однако принял участие в атаках, которые привели к забитым мячам.

В этом поединке Довбик отметился такими показателями:

сделал 18 касаний мяча;

отдал 12 передач (семь точных);

выиграл одну дуэль в воздухе (из двух);

девять раз потерял мяч;

дважды сфолил.

«Рома» набрала 23 балла и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Болоньи» на выезде. Поединок 20-го тура состоится 12 января в 19:00.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи.